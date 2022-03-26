İBB'nin vapurda ilk yardım eğitimleri devam ediyor

İBB iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin son birkaç yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü vapurda ilk yardım eğitimi, Kadıköy-Karaköy-Eminönü hattında gerçekleştirildi. STK’lar ile akademisyenlerin katılımıyla denizde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk yardım bilmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

Şehir Hatları’nın Kadıköy-Karaköy-Eminönü hattında 15:10-19:10 arasındaki seferlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, yolculara ilk yardım eğitimini Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER), Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyeleri verdi.

ATTDER Genel Başkanı ve öğretim görevlisi Temel Kılınçlı’nın koordine ettiği eğitim, “İlk Yardım Bilmeyen Kimse Kalmasın Projesi”nin bir parçası olarak 8’inci kez gerçekleştirildi. Beykoz Üniversitesi öğretim üyeleri Kadir Şeker, Nebi Araz, Temel Kılınçlı ve Paramedik öğrenciler tarafından maketler üzerinde uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitim ekibi, havada, denizde, karada ve her yerde ilk yardım bilmenin hayat kurtardığını hatırlattı. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru kalp masajıyla hayat kurtarmanın ipuçlarını vapur yolcularıyla paylaştı.



DOĞRU İLK YARDIM HAYAT KURTARIR



Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Genel Başkanı ve Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi Temel Kılınçlı, ilk yardıma her yerde, herkesin ihtiyacı olabileceğini ve herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, “Doğru ve etkili kalp masajı nasıl yapıldığını vatandaşlarımıza havada, karada, denizde ilk yardım sloganımızla göstererek farkındalığı artırıyoruz. Doğru uygulanan ilk yardım hayat kurtarır” dedi.

İLK İKİ DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

Acil durumlarda yapılacak ilk işin 112’yi aramak olması gerektiğini, ambulans beklerken kalbi duran bir kişiye iki dakika içerisinde yapılacak ilk yardımın da çok önemli olduğunu vurgulayan Kılınçlı, şu bilgileri verdi:

“Ambulans gelinceye kadar müdahale edilmeksizin boşa geçen zamanda, beyin hücreleri oksijensiz kalıyor. İlk 5 ila 10 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşiyor. Olay yerine ambulans ulaşıncaya kadar sürdürülen ilk yardım hayat kurtarıcıdır. Projenin amacı, bu altın dakikaları değerlendirebilecek ilk yardım eğitimi alanların sayısını artırmak.”

YOLCULAR EĞİTİMDEN MEMNUN

Beykoz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi İrem Atalan, eğitimle ilkyardıma yönelik farkındalığın artırıldığına dikkat çekerken, Beykoz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinden Kader Deniz de, “Vapurumuzda, havada, karada ve denizde ilk yardım sloganıyla yolcularımıza Heimlich manevrası ve kalp masajının nasıl yapıldığını gösterdik. Yolculardan olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.