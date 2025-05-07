İBB’nin yurtlarının öğrencileri spor şöleninde yarışacak
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İBB’nin yurtlarında kalan öğrenciler bu hafta sonu spor şöleninde bir araya gelecek. Üçüncü kez düzenlenecek şölende 14 yurttan yaklaşık 600 öğrenci yer alacak. Öğrenciler takım branşlarında voleybol, basketbol ve futbolda, bireysel branşlarda ise masa tenisi, okçuluk ve satrançta şampiyonluk mücadelesi verecek.
İlk kez 2022 yılında gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yurtları Spor Şöleni 10 – 11 Mayıs’ta üçüncü kez düzenlenecek. İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan şölene 14 İBB Yurdunun öğrencileri katılacak.
TAKIM RUHU VE BİREYSEL YETENEK SAHADA BULUŞACAK
Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı şölende öğrenciler basketbol, futbol ve voleybol olmak üzere üç branşta takım olarak yer alacaklar. Okçuluk, masa tenisi ve satranç ise gençlerin madalya mücadelesi vereceği bireysel branşlar olacak.
RESMİ HAKEMLER, GERÇEK BİR TURNUVA HEYECANI
Spor şölenindeki müsabakalar, profesyonellikten ödün vermeyecek. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç karşılaşmaları ilgili federasyonların hakemleri tarafından yönetilecek. Okçulukta ise Spor İstanbul’un deneyimli eğitmenleri görev alacak. Şampiyon olan takımlar ve sporcular, kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek. Sporun birleştirici gücüyle dolu bu şölen, hem rekabeti hem dostluğu aynı sahada buluşturacak.
Şölen Programı:
10 Mayıs 2025 - Cumartesi
09.30 – Maç Başlangıçları (Basketbol, Futbol, Voleybol, Okçuluk, Satranç, Masa Tenisi)
13.00 – 14.00 – Öğle Arası
14.00 – 18.00 – Grup Maçları Devam
Not: 10.00 – 18.30 – Sahne Performansı ve Zumba
11 Mayıs 2025 – Pazar
09.15 – 15.30 – Yarı Final Karşılaşmaları – Satranç Finalleri
13.00 – 14.00 – Öğle Arası
14.00 – 17.45 – Final Hazırlıkları – Gösteri Etkinlikleri-Finaller
18.00 – 19.00 – Ödül Töreni – Kupa ve Madalya Takdimi – Toplu Fotoğraf
Not: 10.00 – 18.30 – Sahne Performansı ve Zumba
Haber3.com Haber Merkezi
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