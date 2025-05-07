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İBB’nin yurtlarının öğrencileri spor şöleninde yarışacak

İBB’nin yurtlarının öğrencileri spor şöleninde yarışacak
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İBB’nin yurtlarında kalan öğrenciler bu hafta sonu spor şöleninde bir araya gelecek. Üçüncü kez düzenlenecek şölende 14 yurttan yaklaşık 600 öğrenci yer alacak. Öğrenciler takım branşlarında voleybol, basketbol ve futbolda, bireysel branşlarda ise masa tenisi, okçuluk ve satrançta şampiyonluk mücadelesi verecek.

İlk kez 2022 yılında gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yurtları Spor Şöleni 10 – 11 Mayıs’ta üçüncü kez düzenlenecek. İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan şölene 14 İBB Yurdunun öğrencileri katılacak.

TAKIM RUHU VE BİREYSEL YETENEK SAHADA BULUŞACAK

Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı şölende öğrenciler basketbol, futbol ve voleybol olmak üzere üç branşta takım olarak yer alacaklar. Okçuluk, masa tenisi ve satranç ise gençlerin madalya mücadelesi vereceği bireysel branşlar olacak. 

RESMİ HAKEMLER, GERÇEK BİR TURNUVA HEYECANI

Spor şölenindeki müsabakalar, profesyonellikten ödün vermeyecek. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç karşılaşmaları ilgili federasyonların hakemleri tarafından yönetilecek. Okçulukta ise Spor İstanbul’un deneyimli eğitmenleri görev alacak. Şampiyon olan takımlar ve sporcular, kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek. Sporun birleştirici gücüyle dolu bu şölen, hem rekabeti hem dostluğu aynı sahada buluşturacak.

Şölen Programı:

10 Mayıs 2025 - Cumartesi

09.30 –  Maç Başlangıçları (Basketbol, Futbol, Voleybol, Okçuluk, Satranç, Masa Tenisi)

13.00 – 14.00 – Öğle Arası

14.00 – 18.00 – Grup Maçları Devam

Not: 10.00 – 18.30 – Sahne Performansı ve Zumba

11 Mayıs 2025 – Pazar

09.15 – 15.30 – Yarı Final Karşılaşmaları – Satranç Finalleri

13.00 – 14.00 – Öğle Arası

14.00 – 17.45 – Final Hazırlıkları – Gösteri Etkinlikleri-Finaller

18.00 – 19.00 – Ödül Töreni – Kupa ve Madalya Takdimi – Toplu Fotoğraf

Not: 10.00 – 18.30 – Sahne Performansı ve Zumba

Haber3.com Haber Merkezi

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