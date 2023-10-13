İBBTech Takımı'na seçilen gençler uluslararası robot yarışlarına hazırlanıyor

İBB Teknoloji Atölyelerinde yetişerek İBBTech Takımına seçilen gençler Romanya ve Estonya’da yapılacak uluslararası robot yarışlarına hazırlanıyor. İBB’nin icat çıkaran gençleri iki yarışmada İnsansı Robotlar ve Kızların İtfaiyeciliği kategorilerinde yarışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teknoloji Atölyelerinin 2023 yılı eğitimlerini tamamlayarak İBBTech ekibine seçilen gençler, ileri düzey teknoloji eğitimleri alıyor. Yıl boyunca yapay zeka, robotik programlama ve tasarım konularında ileri düzey teknoloji dersleri veriliyor. Gençler, sadece kendileri için oluşturulan Cemal Kamacı Teknoloji Atölyesinde haftanın üç günü bir araya gelerek uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanıyor.

SERÜVEN ÖDÜLLERLE BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldıkları yarışmalardan ödüllerle dönen gençler kasım ayında iki uluslararası yarışmada daha İstanbul’u ve İBB Teknoloji Atölyelerini temsil edecek. İBBTech üyeleri, yarışma için sıkı bir çalışma içerisinde. İBBTech Kaptanı Sinem Ünlü katılacakları yarışmalar için 3 ekip halinde çalıştıklarını belirtti. Bir ekibin Estonya’da yapılacak Robotex İnternational yarışmasına, diğer ekibin Romanya’da yapılacak olan Robochallenge yarışmasına ve bir ekibin de First Robotics Competition’a (FRC) hazırlandığına dikkat çeken genç kaptan, “Geçen sene üç yarışmaya katıldık. İlki FRC İstanbul Regional oldu ve burada kalite ödülü kazandık. Daha sonra İTÜRO (İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları)’ya katıldık ve birinci olduk. Robotex Türkiye Şampiyonası’nda ise üçüncülük ve jüri özel ödülü aldık. Bunun soncunda da Robotex’in uluslararası yarışmasına katılmak üzere Estonya’ya gidiyoruz” dedi.

İLK YURTDIŞI YARIŞMA 3 – 5 KASIM’DA ROMANYA’DA

İBBTech öğrencileri ilk olarak 3 – 5 Kasım tarihleri arasında Romanya’da Robochallenge etkinliğine katılarak “İnsansı Robot ve Mini Sumo” kategorilerinde yarışacak. Robochallenge yarışmasında yer alacak olan takım üyelerinden Ömer Berk Ergin altı kişilik bir ekiple Romanya’ya gideceklerini belirtti. Burada iki robotla yarışacaklarını ve bunun için üçer kişilik iki gruba ayrıldıklarını ifade eden Ergin, “Şu anda robotumuza merdiven çıkartarak engel aşma için hazırlanıyoruz, daha sonra da robotu yürütmemiz gereken bir mesafe olacak. Ardın da mini sumo bölümü için yapılacak robotu hazırlayacağız. Haftada üç gün ya da dört gün, okul çıkışı 3 – 4 saat çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKA EKİP DE ESTONYA’DA YARIŞACAK

İBBTech’in bir diğer ekibi de 15 – 19 Kasım tarihleri arasında Estonya’da yapılacak olan Robotex İntentaional yarışmasına katılacak. Ekip bu yarışmaya katılımı geçtiğimiz Nisan ayında Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri üçüncülük ve jüri özel ödülü elde etmişti. İBBTech öğrencileri Estonya’da da Kızların İtfaiyeciliği kategorisinde beş kişilik bir ekiple yarışacak.

Ekip üyelerinden Simay Avcı yarışma ve hazırlıklarla ilgili şunları söyledi:

“Birçok kategori var ama biz kızların itfaiyeciliği kategorilerinde yarışıyoruz. Bize belirli bir süre veriyorlar ve sahada rastgele yerleştirilmiş 5 mumu söndürmemiz isteniyor. Burada Estonya’daki sahanın birebir aynısını yaptık ve robotumuzu sahada deneyerek hazırlıklarımıza devam ediyoruz”.