İBBTech'e ''Kalite'' ödülü

İBB Teknoloji Atölyelerinden mezun olan öğrencilerden oluşan İBBTech takımı, katıldığı ilk yarışmada kendi yaptıkları robotla başarıya ulaştı. Enerji temasıyla gerçekleştirilen First Robotics Competition 2023 İstanbul Regional’da yarışan İBBTech, 52 takım arasından Kalite Ödülü (2023 Qualty Award) alarak önemli bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen İBB Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine katılan ve mezun olduktan sonra İBBTech takımına seçilen öğrenciler, 24 – 26 Mart tarihleri arasında Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen First Robotics Competition İstanbul Regional’a katıldı.

Ekip yarışmaya Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Şişman’nın baş mentorluğunda ve Ahmet Gündüz, Şükrücan Özdemir ve Burak Yürük’ün teknoloji koçluğunda, gönüllü destekçileri Ersin Karaduman’ın kaptanlığında hazırlandı. Takım üyeleri ilk kez katıldıkları enerji temalı yarışmada 52 takımın ve binden fazla öğrencinin arasından dikkat çeken bir başarı ile öne çıktı.

İLK DÖRDÜNCÜLÜK DE GETİRDİLER

Kendi yaptıkları robotla yarışmaya katılan İBBTech üyeleri otonom sistemle başlayıp pilot idaresinde gerçekleşen yarışta belirlenen görevleri ve hedefleri başarıyla yerine getirdi. 9 kez rakip takımlarla sıralama yarışlarına katılan takımlar daha sonra 4 kez daha podyuma çıktı. Yarışmada yarı finale kalan takım üyeleri katıldıkları bu ilk ulusal teknoloji yarışmasını dördüncü sırada tamamladı.

İBBTech bu performansı ile birlikte robot tasarımında mühendislik yaklaşımı ve ilkelerini kusursuz uygulayan, risk azaltma önlemlerini almış, işlevselliğini sürdürebilen, dayanıklılık ve sağlamlık konusunda tüm jürileri etkileyen robotlar için verilen Kalite Ödülünün de sahibi oldu.

YENİ ROTA ‘İTÜRO’

İBBTech lise ekibinin katılacağı bir sonraki yarışma ise İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen İTÜRO (İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları) olacak.

TAKIMIN 6. VE 7. SINIF ÜYELERİ DE YARIŞACAK

Takımın 6. ve 7. sınıf düzeyindeki öğrencileri ise Ankara ve İzmir’de yapılacak olan FIRST® LEGO® League Challenge Turnuvalarına (FLL) katılacak. Öğrenciler buradan alacakları puanlara göre Amerika LEGO® League Challenge Turnuvası’na katılmaya hak kazanacak. Ayrıca bu turnuvalardan bağımsız olarak Almanya’da gerçekleştirilecek olan 2023-2024 Dünya Robot Yarışlarında da İBB’yi temsil edebilecekler.

İBBTech, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında 2021 – 2022 eğitim dönemini tamamlayan öğrenciler arasından oluşturuldu. Öğrenciler, 2021-2022 döneminde yapılan sınav başarı puanlarına, eğitimlere gösterdikleri devam durumlarına, derslere katılımlarına ve sene sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre belirlendi. 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerinden toplamda 40 kişilik özel bir ekip kuruldu. Öğrencilerin yapay zeka, robotik programlama ve tasarım konularında alacakları ve yıl boyunca edecek olan ileri düzey eğitimleri devam ediyor.