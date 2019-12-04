İBB'ye farklı inançlar için 50 din görevlisi alındı

Haberi sosyal medya hesabından bir videoyla duyuran İmamoğlu, “İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak” dedi.

Görevliler, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı çalışacak.