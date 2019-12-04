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  4. 04 Aralık 2019 09:39

İBB'ye farklı inançlar için 50 din görevlisi alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek 50 din görevlisinin işe başladığını duyurdu.

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Haberi sosyal medya hesabından bir videoyla duyuran İmamoğlu, “İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak” dedi.

Görevliler, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı çalışacak.

 

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