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  4. 31 Mart 2020 15:52

İçişleri Bakanlığı'nın hamlesi sonrası Mansur Yavaş'tan yeni paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '6 Milyon Tek Yürek Oluyor' kampanyasında kaç kişinin gıda yardımı için başvurduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın hamlesi sonrası Mansur Yavaş'tan yeni paylaşım
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin koronavirüs nedeniyle ekonomik güçlük çeken yurttaşlara yardım için başlattığı yardım kampanyalarına karşı harekete geçmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '6 Milyon Tek Yürek Oluyor' kampanyasında kaç kişinin gıda yardımı için başvurduğunu açıkladı.

Yavaş sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bağışların nerelerde kullanılacağı her gün siz değerli vatandaşlarımıza duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

"6MilyonTekYürek dayanışma kampanyamıza 81.268 kişi gıda yardımı için başvurmuştur. İşini kaybetme gerekçesiyle de 14.662 kişi destek talebinde bulunmuş olup, sayı her dakika artmaktadır" diyen Yavaş, "Bağışların nerelerde kullanılacağı her gün siz değerli vatandaşlarımıza duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgını nedeniyle yardım kampanyası başlatan CHP'li belediyeleri soruşturma açmakla tehdit etti.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Yardım Toplama Kanunu kapsamı dışındaki yardım toplama faaliyetleri hakkında kovuşturma yapılması istendi.

 

 

 

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