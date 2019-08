İDO, Büyükçekmece - Bursa hattı hizmete girdi

Büyükçekmece’den Bursa’ya seyahat planlaması yapan bir yolcu, Esenler Otogarı’na 70 dakika süren yolculuk sonrası yaklaşık 4 saatte Bursa’ya varabiliyor. Karayolu tercihiyle ise yaklaşık 5 saat 10 dakikada Bursa’ya varan yolcular, İDO Büyükçekmece- Bursa hattı deniz otobüsü seferleri sayesinde sadece 95 dakikada Bursa’ya gidebilecek. İDO deniz otobüsü seferleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek.

“İlk hedef Büyükçekmece – İstanbul hattı”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve İDO İşletmesi Genel Müdürü Hasan Üstündağ’ın katılımıyla gerçekleşen törende Mudanya’dan Büyükçekmece’ye ilk seferini gerçekleştiren Hazerifen Çelebi deniz otobüsü alkışlarla Mimarsinan İskelesine yanaştı. Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “İstanbul’daki trafik sorununu herkes biliyor. 2017’nin başlarında Bursa’yla anlaştık BUDO otobüslerini getirdik onlar da seçimlerden sonra zarar ettik gerekçesiyle hattı durdurdular. Bursa – Büyükçekmece hattının zarar etmesi asla mümkün değildir. Silivri, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar’dan yeteri kadar yolcu geleceğini düşünüyorum. Yeterli duyuruyu yaparsak seferlerimiz 4’e çıkar. Bundan sonraki hedefimiz Büyükçekmece – İstanbul hattıdır. Yat limanının arkasına Büyükçekmece – Bandırma ve Bursa feribot seferleri yapılacak. Başta Ekrem İmamoğlu başkanım olmak üzere İDO genel müdürü ve ekibine, danışmanım Ahmet Bayraktar’a ve Büyükçekmece aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gerektiğinde yeni hatlar açmaya devam edeceğiz”

Başkan Akgün ve ekibine çok teşekkür ettiğini belirten İDO İşletmesi Genel Müdürü Hasan Üstündağ, “Bugün Büyükçekmece – Bursa deniz otobüsleri seferlerimizi başlatıyoruz. Seyir süremiz yaklaşık 95 dakika sürecek. Bu seferlerle birlikte Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Silivri bölgesindeki vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Gerektiğinde yeni hatlar açmaya devam edeceğiz. Konforlu ve hızlı seferlerimize devam edeceğiz. Seferlerin açılışında Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün’ün büyük katkıları oldu. Özveriyle işlerimiz yapıldı, hazır hale getirildi. Hasan Akgün ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu hattın İstanbul ve Bursalılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

