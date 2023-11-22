İETT 2024 yılı bütçesi, İBB Meclisi’nde oy birliği ile onaylandı

İstanbul toplu ulaşımının lider kurumu olan ve günde 4 milyon 800 bine varan yolculuk gerçekleştiren İETT’nin, 2024 yılı bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylandı.

Günde 800 farklı hatta, 55 bin sefer yapan, 1 milyon 255 bin km mesafe kat ederek 4 milyon 800 bin yolculuk gerçekleştiren İETT’nin, 2024 yılı Bütçe ve Performans Programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşüldü.

Meclis üyelerine sunum yapan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT’nin operasyonları, faaliyetleri, yatırımları ve mali durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

İETT’nin, günde 1 milyon yolcu taşımakta olan metrobüs hattı için 252 adet yeni, yüksek yolcu kapasiteli, güçlü ve konforlu yeni araçlar aldığını ifade eden İrfan Demet, araçların 242 adedinin hizmete başladığını, son 10 adedinin de önümüzdeki günlerde filoya alınacağını söyledi.

Yeni otobüs yatırımları kapsamında 150 adet, 12 metre uzunluğunda ve 100 yolcu kapasiteli, yerli üretim otobüslerin ise 2024 yılı Ocak ayından itibaren İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağının bilgisini paylaştı.

İETT’nin arıza rakamlarının geçmiş yıllara göre azalış gösterdiğini grafik verilerle paylaşan İETT Genel Müdürü İrfan Demet;

İETT’nin elektrikli araç yatırımları,

İETT tarihinde ilk kez başlatılan kadın istihdamı verileri,

Yine İETT tarihinde ilk kez başlayan Acil Motorize Denetim Ekibi,

400 şoförün kadroya alınması,

İstanbul Genelinde İETT araçlarına %99 erişim oranı,

İETT araçları ile diğer ulaşım türlerine %97 entegrasyon oranı,

Metrobüs Filo Yaşının 8.5’tan 7.5’a inmesi,

Tüm İETT Filosu yaş ortalamasının 10,5’tan 9.5’a inmesi,

2023 yılında 360 adet, 2024 yılında ise yeni 250 adet kapalı durak yapımları ve

İETT araçlarında Dijital Dönüşüm gibi bir çok faaliyet ve yatırım konusunda bilgi verdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim ve vergi yükünden de bahseden İrfan Demet, sadece kullanılan akaryakıtın %36’lık vergisi için ödenen 1 yılda 3 buçuk milyar TL bedel ile İstanbul’a 500 yeni otobüs alınabileceğini, 5 yılda ise tüm İETT filosunu yenilemenin mümkün olduğunu paylaştı.

Yapılan sunum ve konuşmaların ardından İETT’nin 2024 yılı Bütçe ve Performans Programı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile onaylandı.

İETT, 2024 yılında 29,4 milyar TL’lik bütçe ile İstanbul’un her noktasında “her seferinde daha iyiye hedefiyle” hizmet vermeye devam edecek.