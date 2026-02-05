İETT 2025 yılında 10 Farklı Ödüle Layık Görüldü

İETT, 2025 yılında işletme ve yatırım çalışmalarını hızla sürdürürken ulusal ve uluslararası alanda 10 farklı ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin en büyük ve en köklü toplu ulaşım kurumu olan İETT; 2025 yılında 461 milyon km mesafe kat ederek, Türkiye nüfusunun 15 katına eş değer bir rakam olan 1 milyar 326 milyon yolculuk gerçekleştirirken çalışmaları ile örnek olarak ödüllere de layık görüldü.

İstanbul’daki tüm otobüs, metrobüs, tarihi tünel ve nostaljik tramvay araçları ile toplam 6 bin 807 araç ile hizmet veren İETT, toplu ulaşım kalitesini duraklardan, garajlara kadar her alanda “her seferinde daha iyiye” hedefiyle geliştirmek için çalışıyor.

2’si Uluslararası 10 farklı Ödül

Bu kapsamda hayata geçirdiği çalışmalar ile 2’si uluslararası olmak üzere toplam 10 farklı prestijli ödüle layık görüldü.

Teknoloji, sürdürülebilirlik, güvenlik, eğitim ve çalışan memnuniyeti gibi farklı alanda aldığı ödüller ile İETT; toplu ulaşım alanında dünyanın en saygın kurumlarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı.

İETT’nin 2025 yılında aldığı uluslararası ve ulusal ödüller:

Uluslararası Ödüller:

- Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP): SÜHA (Sürdürülebilir Hareketlilik Eğitim Merkezi) projesi ile “2025 Özel Takdir Ödülü .

- International Data Corporation (IDC CIO Excellence Awards 2025): Entegre Sistemler ile Akıllı Ulaşım Projesi ile Sürdürülebilirlik Kategorisinde 3’üncülük.

Ulusal Ödüller:

- ​Human Focus Award 2025: Çalışan Memnuniyeti ile Başarı Ödülü

- Türkiye Kalite Derneği (KalDer) : “İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülü

- ​Kamu Bilişim Derneği, 12. Kamu Bilişim Zirvesi : Router Runner Projesi ile Yaratıcı Fikir Ödülü

- Altın Örümcek Ödülleri 2025 : "SmartSafe Mobility" projesi ile 3.lük Ödülü

- Altın Örümcek Ödülleri 2025 : Halkın Favorisi Ödülü

- ​Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD): Başarı Ödülü ​

- Türkiye Bilişim Derneği (TBD): İnovasyon ve Teknoloji Alanında Türkiye 2.liği Ödülü

- Türkiye Bilişim Derneği (TBD): Metrobüs Güvenli Sürüş Destek Sistemi Projesi ile Mansiyon Ödülü