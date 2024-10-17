İETT ailesinde yeni bir gurur

12 bin 500 kişilik dev bir aile olan İETT’de yeni bir gurur haberi geldi. İETT Peron Amiri Kerim Köse’nin 11 yaşındaki oğlu Ensar Köse, 9. Dünya Gençler Kungfu Şampiyonası'nda Dünya 3.sü oldu.

İETT, İstanbul’un bir çok yerindeki işletme birimleri ile 7 gün 24 saat çalışmaya devam ederken, bünyesindeki yaklaşık 12 bin 500 kişi ve onların değerli aileleri ile farklı başarılara da imza atıyor.

Bu kapsamda, İETT’nin 10 yıllık deneyimli peron amiri Kerim Köse’nin 11 yaşındaki oğlu Ensar Köse, Brunei'de gerçekleştirilen 9. Dünya Gençler Wushu Kungfu Şampiyonası'nda Dünya 3.sü oldu.

Aynı zamanda A Milli Takım Sporcusu da olan Esnar Köse, daha önce de birçok kez Türkiye Şampiyonlukları ve 2 kez de Avrupa Şampiyonluğu kazanmıştı.

Ailenin diğer çocuğu olan ve yine A Milli Takım sporcusu olan 14 yaşındaki Enes Köse de Türkiye Şampiyonlukları ile 2 Avrupa Şampiyonluğu ve 2 kez de Balkan Şampiyonluğu kazanmıştı.

Baba Kerim Köse, sporcular Ensar Köse ve Enes Köse, İETT Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şükrü Yılmaz tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

İETT, 12 bin 500 kişilik ailesi ve onların kıymetli aileleri ile birçok farklı alanda başarılar kazanmaya devam ediyor.