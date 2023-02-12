İETT Depremzedelerin Yanında

İETT, depremin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Hatay’ın İskenderun İlçesinde kurulan mobil mutfak ile günde 2 öğün olmak üzere toplam 3.000 kişiye yemek desteği sağlanıyor.



Ayrıca Hatay İlinde görev yapan tüm yardım personellerinin şehir içi ve şehir dışı ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere 50’şer kişilik 5 yolcu otobüsü İskenderun’da göreve başladı.