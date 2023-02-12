  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İETT Depremzedelerin Yanında

İETT Depremzedelerin Yanında

İETT Depremzedelerin Yanında
Güncelleme:

İETT, depremin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Hatay’ın İskenderun İlçesinde kurulan mobil mutfak ile günde 2 öğün olmak üzere toplam 3.000 kişiye yemek desteği sağlanıyor. 


Ayrıca Hatay İlinde görev yapan tüm yardım personellerinin şehir içi ve şehir dışı ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere 50’şer kişilik 5 yolcu otobüsü İskenderun’da göreve başladı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı
İzmir'den sonra bir ilde daha deniz çekildi
Bakanlık deprem bölgesindeki hasarsız bina sayısını açıkladı
Deprem bölgesinde hırsızlık alarmı! Polis devriye atıyor
Depremde can kaybı 29 bini aştı
''Depremzedelere yardım götürüyoruz'' dediler, gerçek ortaya çıkınca tutuklandılar
Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı
tv100 muhabiri, ''Soğuktan ölüyoruz'' diyen depremzedeyi konuşturmadı
Asrın felaketi göz göre göre geldi! 13 yıl önce yazılan kitap her şeyi anlatıyor
Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi