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İETT heyetinden Beylikdüzü'ne ziyaret

İETT heyetinden Beylikdüzü'ne ziyaret
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İETT heyeti ile biraya gelerek ilçedeki toplu ulaşım faaliyetlerini, yeni talepleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Çalık, “Seferlerin artırılması, araçların büyütülmesi, yeni hatlar açılması konusunda taleplerimiz var. Bu konuda çalışmaların olduğunu da biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmalar tamamlanarak ulaşım, vatandaşlarımızın sorunlarından biri olmaktan çıkacaktır.'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İETT yetkilileri ile biraya gelerek ilçedeki ulaşım faaliyetlerinin artırılması konusunda çözümleri değerlendirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İETT İlçe Belediyeleri Buluşmalarına Başkan Çalık’ın yanı sıra meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Yılmaz, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Koordinatör Sinan Öztürk ile İETT'nin farklı birimlerinden ilgili tüm yöneticiler katıldı. İlçedeki ulaşıma dair son durumun değerlendirildiği toplantıda talepleri dinleyen İETT yetkilileri çözüm önerilerini de sundu. İlçedeki ulaşım faaliyetlerinin vatandaşlardan gelen talepler üzerine artırılacağını ifade eden İETT Genel Müdürü İrfan Demet, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

“Ulaşım sorun olmaktan çıkacak”

Beylikdüzü’nün 400 bini aşan nüfusuyla İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri haline geldiğini hatırlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Seferlerin artırılması, araçların büyütülmesi, yeni hatlar açılması konusunda taleplerimiz var. Bu konuda çalışmaların olduğunu da biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmalar tamamlanarak ulaşım, vatandaşlarımızın sorunlarından biri olmaktan çıkacaktır. Biz de bu konularda İETT’ye gerekli destekleri vereceğiz” diye konuştu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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