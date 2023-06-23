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İETT ile Havalimanlarına Ulaşım Hem Kolay Hem Ekonomik

İETT ile Havalimanlarına Ulaşım Hem Kolay Hem Ekonomik
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İETT, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları için günde 486 farklı sefer gerçekleştiriyor. Bu seferler ile İstanbullular sadece 19,80 TL’ye havalimanlarına direkt olarak ulaşabiliyorlar.

 İstanbulluların havalimanlarına direkt ve ekonomik olarak otobüs ile de ulaşabilmeleri amacıyla İETT, İstanbul’un farklı bölgelerinden 15 farklı hat ile havalimanlarına ulaşım sağlıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı için 10, İstanbul Havalimanı için 5 farklı hat olmak üzere günde 15 farklı hatta, 59 araç, 486 farklı sefer gerçekleştirerek İstanbulluların havalimanlarına doğrudan ve ekonomik olarak ulaşımlarını sağlıyor.

Bu hatlardan dört tanesi sadece 9,90 TL, dokuz tanesi 19,80 TL, bir tanesi ise 29,7 TL, bir tanesi ise metro entegrasyonu ile ücretsiz hizmet veriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hatları :

İETT, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları için günde 486 farklı sefer gerçekleştiriyor. Bu seferler ile İstanbullular sadece 19,80 TL’ye havalimanlarına direkt olarak ulaşabiliyorlar.

İstanbul Havalimanı Hatları :

İETT, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları için günde 486 farklı sefer gerçekleştiriyor. Bu seferler ile İstanbullular sadece 19,80 TL’ye havalimanlarına direkt olarak ulaşabiliyorlar.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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