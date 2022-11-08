İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor

Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul’da kadın otobüs şoförü sayısı hızla artıyor. İETT’nin hedefi şehir içi hatlarda yıl sonuna kadar 100 kadın şoförü İstanbullular ile buluşturmak.

Dünyanın en köklü ulaşım kurumlarından olan İETT, İstanbul trafiğini daha iyi noktaya taşımak için yeni ve farklı yaklaşımlar geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, kadın otobüs şoförlerini eğiterek İETT bünyesine kazandırmak için çalışmalara başlayan İETT şuana kadar 48’i Adalar bölgesinde, 64’ü ise İstanbul şehir içi hatlarında olmak üzere toplam 112 kadın şoförü istihdam ederek İstanbullular ile buluşturdu.

Hedef, 2022 yılı sonuna kadar şehir içi hatlarda 100 kadın şoföre ulaşmak ve İETT’nin kadın otobüs şoförü sayısını 164’e çıkarmak.