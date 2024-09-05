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İETT kaptanları hayat kurtardı

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İETT’nin 11ÜS Üsküdar – Sultanbeyli sefer sırasında otobüste rahatsızlanarak bayılan bir yolcu İETT kaptanın dikkati ve özeni sayesinde otobüsle hastaneye yetiştirildi.

İETT, İstanbul’un her noktasında 1 günde 62 bin farklı sefer gerçekleştiriyor ve yaklaşık 5 milyon yolcunun ulaşımını gerçekleştiriyor.

 İETT’nin kaptan şoförlerinin tecrübeleri ve dikkatleri de kimi zaman hayat kurtarıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde 11ÜS Üsküdar – Sultanbeyli seferini gerçekleştiren araçta, hamile gelinini hastaneye götürmekte olan Hatice Yavuz’un rahatsızlanarak bayıldığını fark eden ve aynı araçta, mesaisi tamamlayarak eve gitmekte olan İETT’nin kadın kaptanı Hacer Özcan, durumu hemen o an aracı kullanmakta olan İETT Özel Halk Otobüsü kaptanı İbrahim Kır’a bildirdi. 

Hasta için Güzergah Değiştirildi

İETT Kaptanları hızlıca karar vererek ve araçtaki yolculara durumu anlatarak, aracın güzergahını değiştirerek en yakında bulunan hastaneye İETT aracı ile giriş yaptılar.

O anlar an be an Kameraya Yansıdı

 Otobüsten sedye ile alınan hasta acil servise alındı ve tedavisi başlatıldı. İETT’nin kadın kaptanı Hacer Özkan da hastaya ve hamile yakınına hastanede refakat etti.

Hastanede tedavisi yapılan yolcu Hatice Yavuz, eski sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İETT’nin kaptan şoförleri böylece bir yolcunun hayatını kurtarmış oldu.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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