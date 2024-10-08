İETT üst yönetimi 05:30'da tüm garajlarda

İETT; ortak akıl ve katılımcı yönetim vizyonuyla İstanbul’un 39 ilçesinin tamamını ziyaret ederek toplu ulaşımda daha konforlu ve daha hızlı ulaşım için yeni çözümler oluşturmasının yanı sıra, tüm üst yönetimi ile İstanbul’daki İETT garajlarını ziyaret ederek başta kaptan şoförler olmak üzere tüm çalışanlarını yerinde dinliyor ve talepler için çalışıyor.

Bu kapsamda, 8 Ekim 2024 Salı günü sabah 05:30’da İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Genel Müdür Yardımcıları ve tüm Daire Başkanları’ndan oluşan heyetler İETT’nin Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’ndaki tüm garajlarına giderek İETT filosunun günün ilk seferine çıkmadan önce hazır bulundu.

Farklı İlçelerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi Meclis Üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde başta kaptan şoförler olmak üzere tüm teknik ve idari personelin talepleri dinlendi.

İETT’nin her seferinde daha iyiye hedefiyle hayata geçirmekte olduğu yeni projeler ve hedefler, tüm çalışanlar ile paylaşıldı.

İETT; İstanbul’un tüm ilçelerinde daha kaliteli, daha konforlu ve daha hızlı toplu ulaşım için çalışmalarına hızla devam ediyor.