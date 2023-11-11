İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç

İstanbul Toplu Ulaşımında günde 4 milyon 700 bin yolculuk gerçekleştiren ve en büyük ulaşım kurumu olan İETT 10 Kasım için özel bir çalışma yaptı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85.yılında 8 otobüs ve 2 metrobüs aracı olmak üzere toplam 10 araç özel olarak hazırlanan bir tasarımla giydirildi.

İstanbul’un dört bir yanında seferlere planlanan araçlardan biri tam saat 09:05’de Dolmabahçe Sarayı’na vardı ve İstanbullular ile beraber anma etkinliğinde hazır bulundu.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki İETT’nin nostaljik tramvayları da bugüne özel olarak Atatürk Fotoğrafları ile süslendi ve Taksim Meydanı - Beyoğlu Tünel arasında Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde seferlere başladı. Bu ilk sefere İETT’nin yöneticileri ve çalışanları da eşlik ettiler.

İETT’nin bu çalışması, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası boyunca devam edecek.