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İETT’den Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplu ulaşım eğitimleri

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İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

Yüksek öğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi, iş dünyası ve üniversite arasında oluşan boşlukları doldurmayı amaçlayan “Co-Op Eğitim Modeli” projesi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 4.Sınıf öğrencilerine “Ulaşımda Optimizasyon ve İnovasyon” dersi veriliyor.

 İETT’den alanında uzman daire başkanı ve müdürlerin katıldığı derslere, Bahçeşehir Üniversitesi’nden 54 öğrenci katılıyor.

İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

 14 hafta süresince devam edecek eğitimler, pratik ve uygulamalı olarak iki etap olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

 Eğitimlerde; Stratrejik Planlama, Proje Yönetimi, Entegre Kalite Yönetimi, Ulaşımda Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Planlı Bakım Süreçleri, Ulaştırma Modelleri, Hat Optimizasyonu, Talebe Bağlı Hat Planlama, Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Elektrikli Dönüşüm, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstanbul Ulaşımında Yolcu Deneyimi gibi konular ele alınıyor.

İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

 Eğitimin uygulama kısmında ise İETT’nin Edirnekapı Garajında, teknik araç incelemeleri, araçların kara kutusu olarak ifade edilen telemetri incelemesi, metrobüs bakım-onarım faaliyetleri gibi saha eğitimleri de yer alacak.

İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

Eğitim sonunda öğrenciler, İETT'nin belirlemiş olduğu temalarda, İstanbul toplu ulaşımı ile ilgili inovatif fikirler üzerine çalışacak, dönem sonunda bu fikirleri projeye dönüştürüp İETT yöneticileri ile beraber çalışabilecekler ve hazırladıkları projeleri İETT üst yönetimine sunabilecekler.

İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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