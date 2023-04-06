İETT’den Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplu ulaşım eğitimleri

İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

Yüksek öğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi, iş dünyası ve üniversite arasında oluşan boşlukları doldurmayı amaçlayan “Co-Op Eğitim Modeli” projesi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 4.Sınıf öğrencilerine “Ulaşımda Optimizasyon ve İnovasyon” dersi veriliyor.

İETT’den alanında uzman daire başkanı ve müdürlerin katıldığı derslere, Bahçeşehir Üniversitesi’nden 54 öğrenci katılıyor.

14 hafta süresince devam edecek eğitimler, pratik ve uygulamalı olarak iki etap olarak gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde; Stratrejik Planlama, Proje Yönetimi, Entegre Kalite Yönetimi, Ulaşımda Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Planlı Bakım Süreçleri, Ulaştırma Modelleri, Hat Optimizasyonu, Talebe Bağlı Hat Planlama, Ulaşımda Enerji Verimliliği ve Elektrikli Dönüşüm, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstanbul Ulaşımında Yolcu Deneyimi gibi konular ele alınıyor.

Eğitimin uygulama kısmında ise İETT’nin Edirnekapı Garajında, teknik araç incelemeleri, araçların kara kutusu olarak ifade edilen telemetri incelemesi, metrobüs bakım-onarım faaliyetleri gibi saha eğitimleri de yer alacak.

Eğitim sonunda öğrenciler, İETT'nin belirlemiş olduğu temalarda, İstanbul toplu ulaşımı ile ilgili inovatif fikirler üzerine çalışacak, dönem sonunda bu fikirleri projeye dönüştürüp İETT yöneticileri ile beraber çalışabilecekler ve hazırladıkları projeleri İETT üst yönetimine sunabilecekler.