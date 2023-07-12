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İETT’den bir ilk daha

İETT’den bir ilk daha
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İstanbul Toplu Ulaşımının lider kurumu olan İETT, bir ilke daha imza atarak İstanbul tarihinde ilk kez “Kadın Saha Denetim Amirleri”ni göreve başlattı.

Dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul’da günde yaklaşık 3,5 milyon, yılda ise 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT yatırımlarına devam ederken, ilkleri gerçekleştirmeye de devam ediyor.

 Bu doğrultuda, İETT ve İstanbul tarihinde ilk kez ““Kadın Saha Denetim Amirleri” göreve başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, kadın istihdamı için yeni bir adım daha attı. Peronların düzen ve kontrolünden sorumlu olarak “Kadın Saha Denetim Amirleri” göreve başladı. İETT’de seferler artık ilk kez kadınların amirliğinde ilerleyecek.

Tamamı Üniversite Mezunu Kadın Saha Denetim Amirleri

Bakırköy, Eminönü, Şişli ve Arnavutköy’de göreve başlayan 6 kadın saha denetim amiri; peronlarda otobüslerin düzenlerinin sağlanması ve sefere çıkmaları, gerek araçların gerekse şoförlerin kontrollerinin yapılması, peronlarda yolculardan gelecek soru ve taleplerin karşılanması gibi görevlerden sorumlu olacaklar.

Tamamı üniversite mezunu olan 6 kadın saha denetim amiri, İETT’nin Filo Takip Merkezi, Haber Komuta Merkezi, sahadaki garaj ve peronları ile otobüslerde gerçekleştirilen kurum içi eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra göreve başladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, kadın istihdamı için yeni bir adım daha attı. Peronların düzen ve kontrolünden sorumlu olarak “Kadın Saha Denetim Amirleri” göreve başladı. İETT’de seferler artık ilk kez kadınların amirliğinde ilerleyecek.

 İETT; kadın otobüs şoförü, kadın vatman, kadın güvenlik görevlisi, kadın garaj amiri ve kadın saha denetim amiri gibi alanlarda personel sayısını artırmayı ve İstanbul’da kadın istihdamı oranını daha da yukarı çekmeyi hedefliyor.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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