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  4. 27 Eylül 2019 13:48

İETT'den gece ulaşımına sefer ve araç takviyesi

İETT, 24 saat ulaşım olanağı sunan 34 G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında sefer ve araç sayısını artırdığını duyurdu.

İETT'den gece ulaşımına sefer ve araç takviyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 30 Ağustos’tan başlamak üzere, Cuma - Cumartesi günleri, 6 metro ve 24 otobüs hattında gece ulaşımının başlayacağını belirtmişti. İETT de bu kapsamda metrobüs hattında araç ve sefer sayısını artırdı. 

Yapılan açıklamaya göre;

Cuma ve Cumartesi gecesi yoğunluk yaşanan 00:00-03:00 saatleri arasında, Cuma gecesi için mevcut 30 araca 8 araç ilave edilerek toplam 38 araçla; Cumartesi gecesi ise 35 araca 15 araç ilave edilerek toplam 50 araçla hizmet verilecek. Ayrıca Cuma ve Cumartesi gecesi yoğunluk yaşanan 00:00-03:00 saatlerinde, seferler yüzde 27 oranında arttırıldı.
 
 
 

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İstanbul , Otobüs , İETT , Metrobüs , gece
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