İETT'den İstanbul Kurban Pazarlarına 15 özel hat
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İETT, İstanbulluların Eyüpsultan, Ataşehir, Sancaktepe ve Pendik'teki kurban satış ve kesim alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için 15 özel hat tahsis etti.

İstanbul'da yaklaşan Kurban Bayramı heyecanı başlarken, her yıl kurban satış ve kesim alanlarında yaşanan trafik yoğunluğu ve otopark krizine karşı en büyük adım İETT'den geldi.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu taşıma kurumu olan İETT, bayram hazırlıklarını tamamlayarak İstanbulluların kurbanlık alışverişini ve kesim işlemlerini rahatça yapabilmesi için 15 farklı özel hattı devreye soktuğunu duyurdu.

Trafik Çilesine Toplu Taşıma Çözümü

İstanbulluların vatandaşların özel araçlarıyla yarattığı yoğunluğu azaltmak amacıyla Eyüpsultan (Alibeyköy), Ataşehir (Ferhatpaşa) ve Sancaktepe (Paşaköy) bölgelerindeki dev kurban pazarlarına doğrudan ulaşım sağlanacak.

Buna ek olarak İETT; bayram süresince Metrobüs, Tarihi Tünel, Adalar ve Nostaljik Tramvay gibi diğer tüm hatların da tam kapasite ile kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Hangi Pazara Hangi Hat Gidiyor?

Özel araçla gitmenin saatler sürebildiği kurban pazarlarına en hızlı ve stressiz ulaşım için İETT'nin belirlediği güzergahlar Anadolu ve Avrupa Yakası'nın kilit noktalarından kalkış yapacak şekilde planlandı.

İşte bölge bölge o hatların tam listesi:

📍 Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Yeri (Eyüpsultan) Avrupa Yakası'nın en yoğun merkezlerinden Alibeyköy'e 4 farklı hattan entegre ulaşım sağlanıyor:

TM11 – Yeşilpınar – Alibeyköy
TM17 – Sultangazi – Gazi – Alibeyköy
TM6 – Mevlana – Alibeyköy
TM8 – Akşemsettin – Alibeyköy

📍 Ferhatpaşa Kurban Satış ve Kesim Yeri (Ataşehir) Anadolu Yakası'nın kalbi Ataşehir'e metro entegrasyonu ile ulaşım imkanı sunan hatlar:

14KS – Sultanbeyli Gölet – Kozyatağı Metro
18UK – Uzundere – Kozyatağı
19YK – Yenidoğan – Kayışdağı
320A – Sultanbeyli Mimarsinan / Samandıra – Üsküdar
320Y – Yenidoğan – Kozyatağı Metro

📍 Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Yeri (Sancaktepe) Özellikle aktarma merkezlerinden (Metrobüs ve Metro) kolay erişim için Sancaktepe bölgesine tahsis edilen hatlar:

132M – Sultanbeyli Mimarsinan – Kartal Metro / Cevizli
18M – Sultanbeyli Mimarsinan – Uzunçayır Metrobüs / Harem
SM3 – Mimar Sinan Mahallesi – Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi
UM74 – Sultanbeyli Devlet Hastanesi / Necip Fazıl Metro – Dudullu OSB
SM6 – Sultanbeyli Devlet Hastanesi – Samandıra Merkez Metro

Pendik Kurnaköy İçin Özel Hat Devrede

Öte yandan, Pendik ilçesinde yer alan Kurnaköy Kurban Pazarı'na gitmek isteyen vatandaşlar da unutulmadı.

Bölgedeki hareketliliğin erken başlaması nedeniyle KRB3 (Pendik – Kurnaköy Kurban Pazarı) hattı 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla önceden hizmete alınarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

