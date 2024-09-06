İETT'den Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçeleri için yeni hatlar

İETT, İstanbul’un toplu ulaşımında birçok farklı alanda iyileştirmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sancaktepe İlçesi için 7 farklı yeni otobüs hattı devreye giriyor.

İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım faaliyeti gerçekleştiren ve 1 günde 62 bin farklı sefer ile yaklaşık 5 milyon yolcu taşıyan İETT, daha konforlu ve daha hızlı toplu ulaşımı şehrin her noktasında yaygınlaştırmak için yeni çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 500 bin İstanbullunun yaşadığı Sancaktepe İlçesi ve yaklaşık 360 için İstanbullu’nun yaşadığı Sultanbeyli İlçeleri için 7 farklı otobüs hattı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü hizmete başlıyor.

İETT’nin yeni seferleri, İstanbulluların M5 Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’na doğrudan ve hızlı olarak çalışması için hizmet verecek. Ayrıca bölgedeki sağlık kuruluşlarına da ulaşacak.

Sancaktepe İlçesi’nin yansıra, Sultanbeyli İlçesi’ne de fayda sağlayacak olan hatlarda İETT, 11 araç ile günde 214 farklı sefer gerçekleştirecek.

İETT’nin Yeni Hatları :

SM1 : Sultanbeyli – Sancaktepe Metro

SM2: Ahmet Yesevi Mah – Sancaktepe Metro

SM3: Mimar Sinan Mah – Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi

SM4 : Hilal Konutları – Sancaktepe Metro

SM5 : Sultanbeyli Orman Caddesi – Sancaktepe Metro

SM7: Yenidoğan Peronlar – Sancaktepe Metro

SM13 : Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi – Sancaktepe Metro