  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İETT'den yeni bir hat daha

İETT'den yeni bir hat daha

İETT'den yeni bir hat daha
Güncelleme:

İstanbul Toplu Ulaşımının daha konforlu ve daha entegre olabilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren İETT, Beylikdüzü İlçesinde yeni bir hattı hizmete aldı.

400 bini aşkın nüfusuyla İstanbul’un en büyük nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Beylikdüzü’nde, vatandaşların ilçedeki kamu kurumları, sağlık kuruluşları, ilçe merkezi, kültür ve sanat binalar ile Haramidere Metrobüs Durağına doğrudan ulaşımını sağlayacak BM6 Beylikdüzü – Haramidere Hattı devreye alındı. 

İstanbul Toplu Ulaşımının daha konforlu ve daha entegre olabilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren İETT, Beylikdüzü İlçesinde yeni bir hattı hizmete aldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin talebi üzerine planlanarak hayata geçirilen yeni BM6 Hattı sayesinde,
- Beylikdüzü Kaymakamlığı, 
- Beylikdüzü İlçe Merkezi,
- Beylikdüzü Belediyesi,
- Beylikdüzü Devlet Hastanesi
- Yakuplu Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi
- Adnan Kahveci Mahallesi
- Kavaklı Mahallesi
- Sahil Mahallesi
- Marmara Mahallesi
- Yakuplu Mahallesi
- Barış Mahallesi ile 
- Haramidere Metrobüs İstasyonu birbirine entegre olmuş oldu. 

İstanbul Toplu Ulaşımının daha konforlu ve daha entegre olabilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren İETT, Beylikdüzü İlçesinde yeni bir hattı hizmete aldı.

İstanbul’un yeni otobüs hattı olan, 20 km uzunluğa sahip BM6 Beylikdüzü – Haramidere hattı, 4 araç ile her 30 dakikada bir hizmet verecek.

İstanbul Toplu Ulaşımının daha konforlu ve daha entegre olabilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren İETT, Beylikdüzü İlçesinde yeni bir hattı hizmete aldı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek'ten yeni vergi ve maaş zammı düzenlemesi mesajı
İstanbul'da bu ilçelere bugün elektrik verilemeyecek
Bugün motorin, yarın benzin... Bir indirim daha!
Instagram ve Facebook kullanıcılarına kötü haber
İstanbul'da kabus! Barajların dibinin dibi görüldü
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı
Öğretmene Türkiye Yüzyılı tepkisi gözaltısı
Kredi kartı sahipleri ve banka kredisi kullanacaklar yarın ''bambaşka'' bir güne uyanacak
Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Türkiye'nin en özel canlı türüne kırmızı kodlu koruma