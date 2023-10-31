İETT'den yeni bir hat daha

İstanbul Toplu Ulaşımının daha konforlu ve daha entegre olabilmesi için çalışmalarını hızla sürdüren İETT, Beylikdüzü İlçesinde yeni bir hattı hizmete aldı.

400 bini aşkın nüfusuyla İstanbul’un en büyük nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Beylikdüzü’nde, vatandaşların ilçedeki kamu kurumları, sağlık kuruluşları, ilçe merkezi, kültür ve sanat binalar ile Haramidere Metrobüs Durağına doğrudan ulaşımını sağlayacak BM6 Beylikdüzü – Haramidere Hattı devreye alındı. Beylikdüzü Belediyesi’nin talebi üzerine planlanarak hayata geçirilen yeni BM6 Hattı sayesinde,

- Beylikdüzü Kaymakamlığı,

- Beylikdüzü İlçe Merkezi,

- Beylikdüzü Belediyesi,

- Beylikdüzü Devlet Hastanesi

- Yakuplu Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi

- Adnan Kahveci Mahallesi

- Kavaklı Mahallesi

- Sahil Mahallesi

- Marmara Mahallesi

- Yakuplu Mahallesi

- Barış Mahallesi ile

- Haramidere Metrobüs İstasyonu birbirine entegre olmuş oldu. İstanbul’un yeni otobüs hattı olan, 20 km uzunluğa sahip BM6 Beylikdüzü – Haramidere hattı, 4 araç ile her 30 dakikada bir hizmet verecek.