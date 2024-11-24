İETT'nin patili dostlar ailesi büyüyor

“Yaşatan olacağız” hedefiyle uygun olan tüm garajları için sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturan İETT, 3 garajı için 5 sokak hayvanını daha sahiplenerek İETT ailesine kazandırdı.

Bu kapsamda, son aylarda toplumumuzun en önemli gündem maddelerinden sokak hayvanları konusunda da çalışmalar yürütüyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Semtpati Vakfı işbirliği ile yapısal olarak uygun olan garajlarında sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturarak bakım evlerinden mizaç testi yapılmış, tasma ve yürüyüş eğitimi almış sokak hayvanlarını sahipleniyor.

Daha önce Hasanpaşa ve İkitelli Garajları için 4 patili dostu sahiplenen İETT, şimdi de Kurtköy, Şahinkaya ve Sultangazi Garajları için de 5 patili dostu daha sahiplendi.

İETT çalışalarının da büyük bir sevgiyle karşıladıkları ve bakımları ile birebir ilgilendikleri patili dostlar da yeni yaşam alanlarını sevdiler ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

İETT, “Yaşatan olacağız” hedefiyle İstanbul genelindeki uygun olan tüm garajlarında patili dostlar için yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.