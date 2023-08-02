İETT’nin ‘Yüz Akı’ şoförleri ödüllendirildi

İstanbul toplu ulaşımında en büyük role sahip olan, günde ortalama 4 milyon yolcu taşıyan İETT, yolculardan en fazla teşekkür alan “yüz akı” şoförlerini ödüllendiriyor.

Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul’da toplu ulaşımın %60’ı lastik tekerlekli ulaşım olan otobüs ve metrobüslerde gerçekleşiyor. Tamamı İETT’nin sorumluluğunda olan otobüs ve metrobüslerde 800 farklı hatta, 1 günde 55 bin sefer yapılıyor ve 4 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştiriliyor.

İstanbul’un köylerinden, en merkezi bölgelerine kadar her noktasında gerçekleştirilen bu yolculuklar kapsamında, özel halk otobüsleri ile birlikte 1 günde 1 milyon 255 bin km yol kat ediliyor.

Bu ulaşımın en önemli unsuru ise İETT şoförleri.

İETT, yolcuların geri dönüşleri ile en çok teşekkür alan şoförleri, aldıkları teşekkürün türüne göre değerlendiriyor ve onları ödüllendiriyor.

“Dikkatli, Yardımsever, Kibar, Titiz, Prezentabl, Saygılı, Güleryüzlü, Güvenilir ve Sabırlı” gibi 9 farklı kategoride verilen ödüllerin törenine, İETT Genel Müdürü Sayın İrfan Demet, Genel Müdür Yardımcıları Onur Temürlenk ve Zeynep Pınar Mutlu ile Özel Halk Otobüsü işletme başkanları ile çok sayıda İETT çalışanı katıldı.

Gerçekleştirilen törende 2023 yılında yolculardan en çok teşekkür alan 161 şoför ödüllendirildi. Ayrıca daha önce ödüle layık görülen ve bu sefer farklı bir kategoride daha ödül almaya hak kazanan 22 şoför de plaketlerine bir konu daha eklemiş oldu.

İETT’nin hedefi yolcu memnuniyeti artırmak ve yolcu teşekkürleri ile 9 kategorinin 9’unda da ödül alan şoför sayısını artırmak.