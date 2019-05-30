‘İki Ve’ sergisi Maltepe’de açıldı

2017 yılında “Bir Ve” isimli ilk kişisel sergisinin ardından ikinci sergisini Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşturan Özağaç, “Sergimde iki yıl boyunca yeni ürettiklerim ve bu sergide bulunmasını uygun gördüğüm, daha önce sergilenmemiş eski çalışmalarım yer aldı. Sergimde hayatıma dair öyküler bulunuyor. Bu aslında dar çerçevede çoğumuzun öyküsü.” dedi. Sergide sanatçının yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan portre, peyzaj ve soyut resim çalışmaları yer aldı. Özağaç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portre eserine de yer verdi. Sanatçının Audrey Hepburn’un rol aldığı “Tiffany’de Kahvaltı” isimli 1961 ABD yapımı filmden bir sahne resmettiği eseri de büyük ilgi topladı.

CAM OBJELERİ SANAT ESERİNE ÇEVİRDİ



Sanatçının cam objeleri sanat eserine çevirdiği özgün tasarımları, akrilik ve vitray üzerine resim çalışmaları sanatseverlerin beğenisini topladı. Özağaç’ın sergisi 3 Haziran’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.