İklim değişikliği Başkent'te masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Küresel İklim Değişikliğinin Ankara Üzerindeki Etkileri" konulu panele katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen panel, Büyükşehir bürokratları ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Başkan Yavaş, iklim değişikliğinin dünyada karşılaşılan en ciddi sorunlar arasında yer aldığını dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "İklim Değişikliği Uyum Çalışmaları" kapsamında, etkileri her gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi konuların ayrıntılı olarak konuşulduğu “Küresel İklim Değişikliğinin Ankara Üzerindeki Etkileri Paneli" düzenlendi.

Hilton Garden Inn Oteli'nde düzenlenen panele Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Servet Avcı, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy, Büyükşehir bürokratları ve akademisyenler katıldı. Panele, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

"İNŞAATIN MALİYETİ İLE İNSANLIĞA OLAN MALİYETİ KIYASLANMADAN HESAP EDİLİYOR"

Küresel iklim değişikliğinin, Başkent'te yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için alınması gereken önlemlerin tek tek anlatıldığı panelde konuşan Başkan Yavaş, küresel bir boyuta ulaşan iklim değişikliğinin insanlık için çok büyük bir tehdit olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir olarak daha önce Güney Kore’nin başkenti Seul’da "İklim Değişikliği Forumu"na katıldıklarını hatırlatan Başkan Yavaş, "Burada aldığımız sunum sonunda işin vahametini gördük. Ben de bürokrat arkadaşlarıma bir ana evvel konuyla ilgili harekete geçilmesi gerektiğini söyledim. Biz Belediye Meclisinde, bundan sonra sitelerde yağmur sularının depolanabilsin diye yağmur hasadı için şart getirdik. Bunun gibi çevre dostu kararlar aldık ama maalesef uygulamada zorlanıyoruz. Bu tür şeyler zorunlu hale getirilince vatandaşa maliyeti düşünülüyor. O inşaatın maliyeti ile insanlığa olan maliyeti kıyaslanmadan hesap ediliyor" dedi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN "FARKINDALIK" VURGUSU

Doğal kaynakları kullanmayı teşvik edecek çevre dostu projelerin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşıldığının altını çizen Başkan Yavaş, sorununun çözümü için vatandaşların iklim değişikliği konusunun ne denli ciddi bir tehdit olduğunun farkına varmaları gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz iklim değişikliği konusunda Ankara'yla ilgili yapılabilecekleri arkadaşlarla görüşeceğiz. Farkındalık sağlamak için tüm mecralarda otobüslerde, billboardlarda, metrolarda bunların görünmesini sağlayacağız. Belediye olarak elimizden geldiği kadar tedbir almaya çalışacağız. Kendi konforumuzdan vazgeçmiyoruz ama insanımızı da bilinçlendirmemiz şart. Çocuklarımızın 2035'ten sonra çekeceği sıkıntıları, iklim değişikliğinin etkilerini bir şekilde kamuoyuna gösterebilirsek bir bilinç oluşturabiliriz. Yoksa kendimi yok ediyoruz."