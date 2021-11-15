İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç Kartal'da Atatürk'ün dine bakışını anlattı

Türkiye’nin öne çıkan İlahiyatçı-Yazarlar’ından Cemil Kılıç, Kartal Belediyesi’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yılı nedeniyle düzenlediği söyleşide okurlarıyla buluştu. Söyleşide, ‘Atatürk’ün Dine Bakışı’nı anlatan İlahiyatçı-Yazar, Cumhuriyet rejiminin tam olarak İslami bir rejim olduğunu, müslümanların Atatürk devrimleri sayesinde özgürleştiğini kaydetti.

Kartal Belediyesi’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği söyleşilerin son konuğu, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç oldu. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Cumhuriyet devrimleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının son günlerinin anlatıldığı, ‘Selanik’ten Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi ile başladı. Belgesel gösteriminin ardından, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç, Atatürk’ün İslamiyet’e bakış açışını anlattı.

“Cumhuriyet, Kur’ani ve İslami Bir Rejimdir”

İlahiyatçı-Yazar, Türkiye’de müslümanların, Cumhuriyet devrimleri sayesinde özgürleştiğini, Cumhuriyet rejiminin Kur’ani ve İslami bir yönetim olduğunu söyledi. Kur’anda, müslümanlara kesin bir rejim uygulanmasına yönelik ayetler olmadığını ama siyasi yönetimlerin mutlaka istişare içermesi gerektiğine dair uyarılar olduğunu vurgulayan İlahiyatçı-Yazar, halk egemenliğine ve meclis yönetimine dayanan Cumhuriyet’in bu bağlamda İslami ve Kur’ani olduğunu kaydetti. Kılıç, “İslamın ruhuna uygun yönetim biçimi Cumhuriyet’tir. Kur’an toplumlara bir rejim önermez ama yönetim konusunda izlemeleri gereken ilkeleri belirler. Bunun başında da danışarak ve istişare ederek iş yapmak gerekir” dedi.

Atatürk’ün; başta laiklik olmak üzere, hayata geçirdiği devrimler sayesinde Türkiye’de müslümanların özgürleştiğini ve hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele edildiğini belirten İlahiyatçı-Yazar, sözlerine şöyle devam etti; “Atatürk müslümanları özgürleştirmiştir. Çünkü müslümanları dayatmacı şeyhlerin ve tarikatların elinden kurtarmıştır. Hurafelere dayanan dini anlayışla mücadele etmiştir. Bu sayede müslümanlar özgürleşmiş ve İslamiyet yeni bir sürecin içine girmiştir.” Kılıç, konuşmasının devamında Atatürk’ün vatandaşların dinlerini rahat ve özgürce öğrenebilmeleri için, Kur’anı Türkçeye çevirttirdiğini de sözlerine ekledi.

Gecenin sonunda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, İlahiyatçı-Yazar Cemil Kılıç’a Kartal Belediyesi logolu seramik tabak, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan ise çiçek takdim etti. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Cemil Kılıç’a teşekkür ederek; “Çok keyif aldığımız bir söyleşi oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar çok şey borçlu olduğumuzu birkez daha anlamış olduk” ifadelerini kullandı.