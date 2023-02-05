İmamoğlu: ''10 bin personel, 2 bin 275 araç ve iş ekipmanı ile sahadayız''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde AKOM’da canlı yayınla kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) canlı yayınla kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı mevsimsel kaymalar yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, “Hava koşullarının da normal kar yağışı, normal yağmur yağışından öte ne yazık ki ani hareketlerin coğrafyalarımızı, toplumumuzu, yaşamı çok etkilediğini biliyoruz. Bu, iklim değişikliğinin bize yaşattığı durumlar. Sorumluluklarımızın tamamı bizim olduğu kadar, iş birliği halinde hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla hem de toplumumuzla paylaşırsak kolaylaştırıcı olacağını biliyoruz. Ki burada AKOM’da sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kuruluşları yok. Aynı zamanda İstanbul'umuzun her noktasında katkı sunan, başta ulaşımla ilgili sahaları olmak üzere, Karayollarından Kuzey Marmara Otoyolu'na, İstanbul Havalimanı'ndan diğer kurum, kuruluşlarına varıncaya kadar herkesin, her kurumun temsilcisi var. Dolayısıyla ortak akılla hareket ediyoruz. Bir arada konuşuyor, düşünüyor ve çözümler üretiyoruz” dedi.

“SOĞUK HAVA KUZEYDEN GİRİŞ YAPTI”

Önümüzde soğuk bir hava sürecinin olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bugün itibariyle soğuk hava dalgası, bizimle buluşmaya başladı. Özellikle güne Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı var. Şu anda yağmur ve karla karışık yağmurla başladı gün. Ama ilerleyen saatlerde kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere, gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Arkadaşlarımın verdiği meteorolojik rapordaki öngörüsü, saatte 60 ila 90 kilometre süratle esecek çok sert bir fırtına. Tabii bu fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. ‘Sibirya kökenli’ diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi, fırtınayla birlikte artacak. Hatta sıfır derecenin bile -5, -6, -7’lere hissedilmesi öngörülüyor” bilgilerini paylaştı.

“PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK”

Kendileri tedbir alırken, vatandaşlara da görevler düştüğüne vurgu yapan İmamoğlu, “İnsanlarımızın böylesi sert hava koşulunda da çok dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım ve baştan söyleyelim: Mümkün olduğu kadarıyla da dışarıya çıkılmaması ve hatta mümkünse, bir yolculuk yapacaksa da toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır, diye ifade edeyim” şeklinde konuştu. Meteoroloji’nin İstanbul’un perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağı uyarısında bulunduğunu yineleyen İmamoğlu, “Valiliğimizden okullarla ilgili ya da kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Bu zaman dilimi içerisinde eğer böyle bir tedbir alınırsa da bunu yine vatandaşlarımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“EKİPLERİMİZ SORUMLU OLDUĞUMUZ 4 BİN 23 KİLOMETRELİK YOL AĞINDA, 598 MÜDAHALE NOKTASINDA HAZIR BEKLEYECEK”

İBB’nin karla mücadele çalışmalarını ve aldıkları önlemleri de kamuoyuna aktaran İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Görev başında olan personel sayımız, 9 bin 649. Bu denli kalabalık bir ekiple, İstanbul'umuzun her köşesinde, farklı görev tanımlarıyla, işimizin başında olacağız. Ekiplerimiz, yeni hayata geçirdiğimiz, özellikle akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak. Metrobüs yoluna özel kar küreme araçları, aralıksız görev yapacaklar. Bu da önemli. Metrobüs yolu güzergahı üzerinde, o güzergaha uygun hazırlanan kar küreme araçlarımız olacak. Arkadaşlarımız, aynı zamanda metro istasyonlarımızda da etkili bir hizmet içerisinde olacaklar. Çünkü, toplu taşımanın yoğunlaşmasıyla, vatandaşlarımızın konforunu da düşünüyor olacağız. Bu noktada, şimdilik belirlediğimiz -ki ihtiyaç olduğunu da artıracağız- 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız. 9 metro istasyonunda da kurulan ısınma noktalarında çay ikramımızla, vatandaşlarımızı güzel bir güne devam etmeleri noktasında destekleyeceğiz. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da bizim sorumlu olduğumuz yol ağında -4 bin 23 kilometrelik yol ağından bahsediyorum- 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacaklar. Bu yapılan çalışmanın şöyle de bir boyutu var: Kar küreme tuzlama çalışmaları, olası kar yağışı ve buzlanma öncesinde de sahalarda olacak. Özellikle tuzlamayla ilgili bu çalışmalarla tedbirin önünden alındığını ifade edelim. İBB; 260 ton tuz, 46 ton solüsyon kullandı şu ana kadar. Yollarda da özellikle 377 adet hazırda tuz kutuları bulunuyor ve 64 tank da solüsyon ani kullanıma dönük noktalarda bekletiliyor.”

“KÖY YOLLARINDA 168 KÜREME APARATLI TRAKTÖRLER ÇALIŞACAK”

“İstanbul'umuzun karla mücadelesinde önemli olan, vatandaşlarımızın bize olacak olan desteği” diyen İmamoğlu, “Kesinlikle bu tür ortamlarda, hele hele fırtınanın yoğun yaşanacağı öngörülen bu ortamda, tabii bazı çatı uçmaları ya da ağaç devrilmeleri mümkün olabiliyor. Bu konulara hassas davranalım. Özellikle özel yapılarda alınması gereken tedbirler, -ki şantiyeler olabiliyor İstanbul'un muhtelif noktalarında- buna dönük bütün kurum, kuruluşları, şirketleri de uyarıyorum. Mutlaka tedbirlerini alsınlar. Bu denli sert fırtınaya karşı kendi alanlarında, sahalarında mutlaka hazırlıklı olsunlar. Tabii İstanbul'umuzun kırsalı var. Kırsalında da hazırlıklıyız. Özellikle muhtarlarımızın kontrolüne verdiğimiz 168 küreme aparatlı traktörler köy yollarında çalışacaklar; saygıdeğer muhtarlarımızla iş birliği içerisinde süreci yönetecekler. Erken uyarı sistemimizle beraber -ki 60 noktada var bu- olası bir yoğunlaşma da yine o noktalara hızla arkadaşlarım müdahale edecekler” ifadelerini kullandı.

“700 EVSİZ VATANDAŞIMIZI MİSAFİR EDİYORUZ”

“Şu anda sahada tespit edilerek, konaklama alanlarımıza taşıdığımız 700 evsiz misafirimiz var” bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor ve evsiz misafirlerimize kış hizmeti sunuyoruz. Sadece misafir etmiyoruz; onların barınma ihtiyacının dışında giyim, kuşam ve beslenmeyle ilgili tüm ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Günde üç öğün yemeklerini bu vatandaşlarımıza da dostlarımıza da sunuyor olacağız. Tabii sahada tespit edemediğimiz ya da anlık yakaladığımız evsiz vatandaşlarımız olursa -ki sizlerin uyarılarıyla birlikte- onları da mutlaka misafir ediyor durumda olacağız. Elbette sokaklarda diğer canlıları da unutmuyoruz. Haftada 655 noktada, günlük 2 ton, besleyici değeri yüksek kuru mamayla sokak canlılarını besliyor olacağız. Can dostları unutmayacağız ve bu konuda sadece şehrin belli noktalarında değil, bazı kırsal noktalarda toplandıkları alanları da ihmal etmeden arkadaşlarım, yoğun bir çalışma içerisinde olacaklar. Bahsettiğim mobil büfeler, hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollar tercih edilecek ve birçok noktada vatandaşlarımızın acil bulunması gereken noktalarda onları yalnız bırakmayacağız. Kritik noktalarda da mobil tuvaletler ile vatandaşlara hizmet veriyor olacağız.”

“39 İLÇE BELEDİYEMİZ İLE İRTİBATLI ÇALIŞIYORUZ”

“Yetki alanımızın dışında olan, ama ortak çalıştığımız otoyollar ve Karayolları’nın yetki alanlarıyla birleşme noktalarında ve özel tespit edilen, sıkışıklığın yaşandığı bazı kavşaklarda da geçmiş dönemden edinilen deneyimle, özellikle ara bariyerlerde açılma noktalarının artırıldığını biliyoruz. Anlık sıkışmalarda o açılışlar yapılarak, trafik akışkanlığı desteklenecek. 10 bine yakın çalışanımız size hizmet ediyor olacak. 24 saat esaslı çalışıyoruz. 4 bin kilometrenin üzerinde sorumluluk ağımızda bir aradayız. Az önce söylediğim kurum, kuruluşlarla eş güdümlü çalışıyor olacağız. Sadece onlar değil, İstanbul'umuzun 39 ilçe belediyesiyle de anlık irtibat kuran ve anında iş birliği yapan bir anlayışla süreci takip ediyor olacağız” şeklinde konuştu.

“104 KİLOMETRELİK METROBÜS GÜZERGAHINDA 44 ARACIMIZ VE İŞ MAKİNAMIZ HAZIR OLACAK”

İstanbul'da hizmet edecek araç ve iş makinası sayısının 2 bin 275 olduğunun altını çizen İmamoğlu, bilgilendirme konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibariyle, 257 bin ton tuz stokumuz bulunmakta. Traktör sayımız bunun dışında, 168 adet. Ki bunlar, dediğim gibi köy yollarında çalışıyor olacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49’a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Tabii bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek olacak. Tam ekip işimizin başındayız, sahadayız. Ben bugün, bazı atölyeleri de ziyaret edeceğim. Sahadaki çalışmaları kontrol edeceğim. Tekrar ifade edeyim: Lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Tabii ki işimize, gücümüze giderken de olabildiğince toplu taşımayı kullanmayı tercih edelim. Çalışma saatleriyle ilgili ya da okullarımızla ilgili, valiliğimizin bir tedbir kararı oluşursa da onu da yine siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız. İşin tabii şöyle bir tarafı da var: Ne yazık ki yüzde 30’un altına düşen baraj doluluğumuz için bu bereket, bize ve bölgemize iyi de gelecek. Onun için hasarsız, sıkıntısız, Allah korusun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan bu süreci aştığımızda, karın güzelliğini, bereketini de hem milletçe hem de topraklarımızın yaşamasını diliyorum.”