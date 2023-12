İmamoğlu 2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı ve Zirvesi'nde konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 150’yi aşan özel sektör işveren markası ve on binlerce gencin katılımıyla düzenlenen, ‘2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı&Zirvesi’nde konuştu.

İmamoğlu gençlere, “Hayallerinizin ve umutlarınızın gerçek olması için; sizinle birlikte düşünen, sizinle birlikte çalışan, sizinle birlikte üreten bir yönetim olacağımızın sözünü sizlere veriyorum. Gençlerin aklından, neşesinden, enerjisinden, cesaretinden, yüksek seviyede ilham almaya kararlı bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Gerçekten biliyoruz, yolumuz çok uzun ama en büyük nimetimiz; vallahi de billahi de gençliğimiz var. Bunu hiçbir zaman unutmadan hareket edeceğiz. Gençlerimiz var. Sizler varsınız. Ve sizlerle daha coşkulu bir geleceğe emin adımlarla ‘Tam yol’ ileri diyerek ve böyle güçlü bir sıçramayla ülkemizi, şehrimizi hak ettiği yere taşımanın yolculuğunu üstün gayretlerle yerine getireceğimize sizlerin huzurunda söz veriyorum” şeklinde seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki İSPER ve Gençlik Spor Şube Müdürlüğü tarafından “Gençler Bu Zirve Sizin İçin” başlığıyla düzenlenen, “2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı&Zirvesi”, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla başladı. 8-9 Aralık günleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmasını İmamoğlu yaptı. İnsan kaynağı sektörünün, günümüzde bir bilim dalı haline dönüştüğünü kaydeden İmamoğlu, Türkiye ve İstanbul’un genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. “Bu ülke doğru bir menzili çocuklarına, gençlerine gösterebiliyor mu” sorusunun önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Şimdi çocukların üst yaş grubuna sorsak, ‘Büyüyünce ne olacaksınız’ diye, vallahi tedirgin bir toplumla karşı karşıyayız. Ve alacağımız cevap konusunda da biraz endişeliyim. Tehlikeli bir soru olduğunu düşünüyorum hatta. ‘Büyüyünce işsiz olacağım’ veya ‘Büyüyünce sevmediğim işlerde çalışacağım’ diye, ‘Hayal dünyası kötümser bir tabloyla mı örtüşmüştür’ diye endişe etmekteyim” dedi.

“ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN UMUTLARINI YİTİRDİĞİ BİR ORTAM VAR”

Vatandaşlarla yakın diyalog içinde bir belediye başkanı ve siyasetçi olduğunu belirten İmamoğlu, “Kurduğum diyaloglarda, ilkokula giden çocukların dahi ne kadar tedirgin olduklarını, ülkenin durumunu kavradıklarını gördüğümde şaşkın bir biçimde dinliyorum. Bir yanıyla da üzülüyorum elbette. Bu bakımdan çocukların ve gençlerin umutlarını yitirdiği bir ortam olduğunu tespit etmeliyiz. Bu böyle bir dönemden geçerken, elbette bunu tam tersine dönüş döndürme konusunda da etkin adımlar atmalıyız. Tabii yıllardır bu ülkenin bir ekonomi yönetimi ve bir yönetim anlayışı var. Bugün ne noktaya geldiğimizi ölçen veriler üzerinden gerçek dünyayı, ülkemizin insanlarına göstermeli ve güçlü bir yolculuk çizmeliyiz” diye konuştu. Ülkeyi yönetenlerin büyük mühendislik projeleriyle övündüğünü aktaran ama bunların yapılış şekilleri ve finansmanı konusunda şeffaf olmadıklarını dile getiren İmamoğlu, “Biz de övünüyoruz. Biz de diyoruz ki; ‘Önceki 25 yılda yapılan metro imalatını, örneğin biz yılda yapılan metro imalatı olarak 3 katına çıkardık. Biz de övünüyoruz; bir yandan 10 tane metro üretiyoruz, 5 yeni metro hattıyla ilgili ihale aşamasına geldiğimizi anlatıyoruz. Ama başka yanıyla da insani tarafını unutmadan niçin, nasıl, hangi şeffaflıkla süreci hazırladığımızı da insanlara anlatarak yolculuğumuzu tarifliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİM SIFIR YURDUMUZ VARDI, AMA ARTIK 5.200 YATAKLI YURTLARIMIZ VAR”

İBB olarak, bu dönemde yaptıkları işlerin tamamında, insani kalkınmayı ön planda tutarak hareket ettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Merkezine insanı alan bir anlayışla bir yönetim dönemini İstanbul'a kazandırdık. Ve mümkün olduğu kadar eşitlik ilkesini de hayatımızın önüne koyduk. Bu eşitlik ilkesini, hizmetlerimizin her alanına yaymaya özen gösterdik” şeklinde konuştu. Kendisinin de katıldığı Dubai’de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nin temel konusunun “eşitlik” kavramı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Her konuda bir eşit dünya yaratmak, eşit bir biçimde insanların var olduğu ve hayatını sürdürdüğü bir dünya ortaya koyma kavramı. Herkese eşit imkanlar sunmayı görev edindiğimiz için çocukların, gençlerin eğitimini dert edindik. Bunun için daha önce hiç yapılmamış işlere de adım attık. Açtığımız kreşler bunlardan birisi. Artık 150 sayısına doğru koşan bir organizasyon içerisindeyiz. Yine aynı şekilde burada gençlerin huzurunda söylemekten elbette gurur duyuyorum: Yurtlarımız. Bizim sıfır yurdumuz vardı, ama artık yurtlarımız var. Ve bu sene 5.200 gencimiz, orada bizim misafirimiz. Ve bu gençler, gerçekten orada çok çağdaş, çok kaliteli, eşitlikçi, ayrım yapmadan, ülkenin neresinden başvurursanız vurun hakkınız olduğu için oraya dahil olduğunuz bir mekanizmanın var olduğu ve en imkanları yüksek yurtta ne varsa, ondan daha iyisini orada o genç arkadaşlarımıza sunduğumuz yurtları açtık” bilgilerini paylaştı.

“YENİLİKÇİ VE CESUR OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Kendi dönemlerinde toplam 42 tane daha açarak İBB kütüphanelerini sayısını artırdıklarını kaydeden İmamoğlu, daha önce olmadığı şekilde 75 bin üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim desteği verdiklerinin altını çizdi. “Her zaman yenilikçi ve cesur olduk” diyen İmamoğlu, “Yenilikçi olmaktan ve cesur olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yenilikçi ve cesur olmaktaki kaynağımız ne biliyor musunuz? Cesur olmamızın kaynağı, bu şehrin 16 milyon insanı. Cesareti de onlardan alıyoruz, yenilikçi olmayı da onlardan alıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Onların arasında dolaşıyoruz, onlarla buluşuyoruz, onları dinliyoruz, onlardan ilham alıyoruz. Her zaman söyledim: Kenti yöneten ve o şehrin tabiri caizse koordinatörü, moderatörü konumunda olan Belediye Başkanı, her anını vatandaşla geçiren ve ondan beslenen kişi olmalı. Şayet İstanbul'daysanız, İstanbul gibi en üstün insan kaynağına sahip kentlerden birisi, o medeniyetlerin getirdiği genetik varlığıyla sizin karşınızda duruyorsa, bundan faydalanmak büyük bir zenginlik bir belediye başkanı ya da bir yönetici için. Zaten akıllı bir yönetici, insanları sürecin içine katıp onlardan faydalanan, onların bilgi ve birikimleriyle süreç yöneten yöneticidir. Ben her yerde söylüyorum, güzide topluluğun huzurunda da söyleyeyim: Böylesi medeniyeti, geçmişi güçlü insan kaynağı kuvvetli bir İstanbul ve böylesi bir ülke, Türkiye, Anadolu, Trakya medeniyetlerinin bulunduğu topluluklarının zenginliğinden var olmuş böyle bir ortamı, Allah, ‘Her şeyi ben bilirim’ diyenlerden korusun” şeklinde konuştu.

“BİZDEN ÖNCE ‘İSTİHDAM’ DENİLİNCE İNSANLARIN AKLINA NE GELİRDİ?”

“Bizden önce belediye ve istihdam denince, mesela bu yenilikçilikten bahsederken insanların aklına acaba ne gelirdi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Akraba ilişkileri mi gelirdi, torpil mi? Ya da işte aynı siyaset görüşüne sahip olmak gibi kavramlar gelirdi diye bir düşünelim. Belediye acaba bu kadar şeffaf mıydı? Toplumun her kesimine açık olma gayretini ortaya koyabiliyor muydu? Liyakat ve şeffaflık, bu kadar yan yana insanların yaşamına katkı sunar bir pozisyonda mıydı? Yazılı sınavda başarılı olup, tanıdığı olmadığı için mülakatlarda elenmeyle ilgili bir süreç var mıydı? İşte biz, bütün bunları tam tersine çevirdik. Bu kurum içerisinde yapılan sınavlar, mülakat o kadar şeffaf sahalarda yönetildi ki… Ben birçok çalışma arkadaşımı sahada gördüğümde, bana teşekkür ederek nasıl işe başladığını anlatan insanlarla buluştuğumda gururlanıyorum. Mülakata katılanlar kendilerine sorulacak soruları, önlerindeki cam fanuslardan kendileri seçiyor ve bu kadar çağdaş metotlarla, onlara o sınavı yapan insanlarla karşı karşıya geliyorlar. Mülakatı yapacak olanlar da o soruları o anda öğreniyorlar. Yani bu kadar aslında uygar bir insan kaynakları tercihi modelini kurumumuzun içerisine soktuk. Tüm mülakatlar kamerayla kaydedilip ve sonuca itiraz halinde, kayıtlara erişime mümkün hale getirdiğimiz bir altyapıyla yürütüldü. Başvuran kişi talip olduğu işi layıkıyla yapabilir mi yapamaz mı? Gerçekten buna odaklandık.”

“NEYİ BAŞARDI BİLİYOR MUSUNUZ?”

Bu kapsamda açtıkları Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Seçim dönemine girerken, bölgesel istihdam ofislerinin İstanbul'a gerekli olduğunu ve bu şekilde bir sistemin bize çok fayda sağlayacağını anlatmıştık. Bugün 2019’dan bu yana yaptığımız yoğun atılımlarla 29 Bölgesel İstihdam Ofisi açtık. Ve neyi başardı biliyor musunuz? İçinde pandemi var, içinde gerçekten çok sıkıntılı ekonomik kriz dönemleri var, çevremizde çıkan savaşın moralsizliği ve etkisi var. Ve aynı zamanda acı depremi yaşadığımız bir dönemin de içinden geçtiğimiz bir ortamda, biz, bu bölgesel istihdam ofisleri sayesinde, oradaki güler yüzlü personelimiz ve yöneticilerimizin sayesinde, tam 160 bin vatandaşımıza -İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil elbette- İstanbul'un farklı kurum ve kuruluşları üzerinden iş bulmanın gururu ve onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“RAKİPLERİMİZ MİTİNG MEYDANLARINDA, ‘İŞ BULMAK BELEDİYENİN VAZİFESİ Mİ’ DİYE SESLENDİRMİŞLERDİ”

2019 seçimleri sırasında, bölgesel istihdam ofisi projelerinin rakipleri tarafından küçümsendiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Dün gibi hatırlıyorum; hem rakibimiz hem de bir başka rakibimizin diyelim ki yetkili isimleri -tanımlamayayım şimdi- televizyonlarda ya da miting meydanlarında, ‘İş bulmak belediyenin vazifesi mi’ diye seslendirmişlerdir. Halbuki bugün geldiğimiz noktada, ne kadar büyük bir ekosisteme sahip olduğumuzu, bu hizmeti alma imkanı olmayan insanların böylesi bir profesyonel ofis tedrisatından geçerek iş bulmalarını sağlamak, onlara güvence olmak işverenler için de bir kolaylık sahası üretmek, bizim için çok olağanüstü bir deneyim haline dönüştü. Ve bu, artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bence uzun yıllar kurumsalında önemli bir yer teşkil edecek duruma geldi” dedi. Bölgesel İstihdam Ofisleri’ne bugüne kadar 780 bin iş arayan kişinin başvurduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu korkunç rakamı duymamız lazım” diye konuştu. Başvuru sahiplerinin büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu aktaran İmamoğlu, “Mesela işe yerleştirenlerin yüzde otuz yedisini 20-24 yaş grubu oluşturuyor. Ve yine 25-29 yaş grubu da yüzde 21’ini oluşturuyor. Üçüncü sırada 30-34 yaş grubu var. Dolayısıyla neredeyse 3’te 2’sini gençlerin oluşturduğu bir zemini var” bilgilerini paylaştı.

“HAK ETTİĞİNİZ SAYGIYI VE ÖZENİ GÖSTEREN BİR YÖNETİM OLMA KARARLILIĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYACAĞIZ”

Üniversite öğrencilerine de yine bölgesel istihdam ofisleri üzerinden İBB ve iştiraklerinde staj ve yarı zamanlı çalışma olanakları sağladıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Genç arkadaşlarımızın buraya ilgi gösterdiğini yakinen görüyorum. Daha fazla ilgiyi de hafta sonu dahi göstereceğini şimdiden hissedebiliyorum. Genç arkadaşlarımızın bu fuardan heyecanla ayrılmalarını diliyorum. Sizlere hak ettiğiniz saygıyı ve özeni gösteren bir yönetim olma kararlılığımızı hiçbir zaman bırakmayacağımıza, hatta bu özeni ve ilgiyi daha da yukarıya taşıyacağımıza, böyle bir yönetim olacağımızı bütün genç arkadaşlarıma, sevgili genç hanımefendilere ve beyefendilere buradan söz veriyorum. Buna layık olacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Hayallerinizin ve umutlarınızın gerçek olması için; sizinle birlikte düşünen, sizinle birlikte çalışan, sizinle birlikte üreten bir yönetim olacağımızın sözünü sizlere veriyorum. Gençlerin aklından, neşesinden, enerjisinden, cesaretinden, yüksek seviyede ilham almaya kararlı bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Gerçekten biliyoruz, yolumuz çok uzun ama en büyük nimetimiz; vallahi de billahi de gençliğimiz var. Bunu hiçbir zaman unutmadan hareket edeceğiz. Gençlerimiz var. Sizler varsınız. Ve sizlerle daha coşkulu bir geleceğe emin adımlarla ‘Tam yol’ ileri diyerek ve böyle güçlü bir sıçramayla ülkemizi, şehrimizi hak ettiği yere taşımanın yolculuğunu üstün gayretlerle yerine getireceğimize sizlerin huzurunda söz veriyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmasının ardından fuar alanında bulunan stantları katılımcıların yoğun ilgisi altında gezen İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da etkinlik çıkışında yanıtladı. 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan “2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı & Zirvesi”, 150’yi aşan özel sektör işveren markası ve on binlerce gencin katılımıyla yılın en büyük ve kapsamlı istihdam ve kariyer buluşması olacak.