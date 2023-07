İmamoğlu: 20 yıldır İBB’den hizmet almayan, cezalandırılan ilçeler vardı, bugün yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ilçesinde yürüttükleri ve tamamladıkları kurum çalışmalarından bazılarını yerinde inceledi. “Tuzla’da, mevcut yöneticilerinin, ‘En uçta olduğumuz için ihmal ediliyoruz’ dediği noktadan, her konusuna değinen, dokunan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ilçesinde yürüttükleri ve tamamladıkları kurum çalışmalarından bazılarını yerinde inceledi. “Tuzla’da, mevcut yöneticilerinin, ‘En uçta olduğumuz için ihmal ediliyoruz’ dediği noktadan, her konusuna değinen, dokunan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var” diyen İmamoğlu, “Daha önce ne yazık ki siyasi ayrımcılık, ilçeler arasında en üst seviyeye çıkmış durumdaydı. Tek bir çivinin çakılmadığı, 20 yıldır Büyükşehir’den hizmet almayan, farklı siyasi partiyle yönetildiği için cezalandırılan ilçeler vardı. Ama bugün o yok. Bence çok özel bir ‘İstanbul modeli’ gerçekleşiyor yerel yönetim nezdinde. Tuzla da bunun karşılığını en iyi örnekleriyle alıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ilçesinde yürüttükleri kurum çalışmalarından bazılarını yerinde inceledi. İmamoğlu; Aydınlı Mahallesi Tuzla Hal Binası inşaatı, İstasyon Mahallesi Tuzla Yaşam Vadisi 1.Etap 1.Kısım bölümü ve Postane Mahallesi Tuzla Şehit Ömer Öner Sahil Parkı’ndaki çalışmaların geldiği aşamalarla ilgili İBB bürokratlarından bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, Tuzla ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerini de Şehit Ömer Öner Sahil Parkı’nda yaptı.

“39 İLÇE İÇİN YOLCULUKLAR BELİRLEDİK”

Tuzla'nın birçok konusuna hakim olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“39 ilçenin her ilçesinde olduğu gibi, burada da ilk geldiğimiz andan itibaren hem öncesinde verdiğimiz vaatler hem sonrasında ortaya koyduğumuz tespitlerle yolculuklar belirledik. Burada çok önemli bir arıtma tesisini devreye aldık. Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi kapasitesine ulaştı 650 bin metreküplük. Aynı zamanda buradaki koku sorunuyla ilgili hem mevcuttaki arıtma hem buradaki organize sanayideki birtakım sorunların çözüme kavuşmasıyla Tuzla'yla olan ilişkisi… Yine çöp suyuyla ilgili ta Ömerli'deki çöp arıtma tesisiyle ilgili buraya yansıyan sorunun çözümünde attığımız büyük yatırım adımı… Ki o da bu sene bitiyor. Yeşil alanları genişletme ve bir kısmının bakımını yapmaktan birçok konusuna kadar yaptığımız sosyal alanlarla ilgili gelişmeler… Ki bir lojistik alan imalatı yapıyoruz. Bize göre yanlış başlamış olan Tuzla Hali’ni daha verimli, daha makul bir imalatla ve buraya taşınacak olan Erenköy'deki hal esnafının beklentilerini karşılayan ve orada farklı ilave binalardan elde ettiğimiz alanlarla, depreme dönük hem lojistik merkezi hem deprem acil süreçlerin yönetildiği bir alan, aynı zamanda günlük 15 bin kişilik yemek kapasitesi olan üretim tesisi gibi alanları şu anda inşa ediyoruz.”

“MOTTOMUZ; KENTİN HER NOKTASINDA EŞİT HİZMET”

“Tuzla’da, mevcut yöneticilerinin, ‘En uçta olduğumuz için ihmal ediliyoruz’ dediği noktadan, her konusuna değinen, dokunan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Mottomuz şu; Silivri'den Tuzla'ya, Sultanbeyli'den Çatalca'ya, kentin her noktasında eşit hizmet. Göreve başladığımızdan bugüne ve hesabını vereceğimiz son güne kadar, görecekler; siyasi parti ayrımı yapmaksızın, her ilçede altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden yardımlaşmaya varıncaya kadar, kişi başı yapılan yatırım neredeyse birbiriyle eşit çıkacak. Daha önce ne yazık ki siyasi ayrımcılık, ilçeler arasında en üst seviyeye çıkmış durumdaydı. Tek bir çivinin çakılmadığı, 20 yıldır Büyükşehir’den hizmet almayan, farklı siyasi partiyle yönetildiği için cezalandırılan ilçeler vardı. Ama bugün o yok. Bence çok özel bir ‘İstanbul modeli’ gerçekleşiyor yerel yönetim nezdinde. Tuzla da bunun karşılığını en iyi örnekleriyle alıyor. Yeşil alandan ulaşımına, altyapı yatırımlarından çevre yatırımlarına, D100 karayolundaki yan yol inşaatından birçok konuya kadar değinmediğimiz sorunu kalmadı diyebilirim. Gönül daha çok şeyleri yapmak istiyor. İnşallah da bunu birlikte başaracağız.”