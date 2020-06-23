İmamoğlu 23 Haziran’ın 1. yıldönümünde konuştu: ''Birlikte başardık''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından tekrarlanarak 23 Haziran'da yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimi'nin 1. yıl dönümünde, geçen 1 yılı değerlendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin üzerinden geçen 1 yılı değerlendirdiği toplantıda konuştu. İmamoğlu, "Ben yaptım yok benim partim yaptı yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimlerin yıl dönümünde, "Birlikte Başardık" 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İstanbul’a reva görülenler unutulmamalı. Yapılan algı operasyonlarını unutmamalıyız. Yalan habere dayalı tavırlar unutulmamalıdır.

Anti demokratik baskılar unutulmamalıdır. 6 Mayıs 2019 günü unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken seçmenin fedakarlığıdır.

İstanbullular muhteşem bir irade sergiledi. Yeni bir başlangıca karar verdiniz.

7.9 milyar bütçe açığı ile İBB’yi aldık. İştirak şirketleri borçlarını ödeyemiyordu.

Kredi talebinde kamu bankaları engellendi. Dış kredi kullanmamız engelleniyor.

Su faturalarını 3 ay erteledik. Kadın temsiliyetini iki kat artırdık. İETT’de dokuz kadın şöför iş başı yaptı. Kadın sığınma evlerini açtık.

Ben yaptım, benim partim yaptı anlayışı yok."