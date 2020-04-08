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  4. 08 Nisan 2020 11:05

İmamoğlu: ''370 bin kişi İBB'den yardım istedi''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınının ardından gelen yardım taleplerini anlattı ve 370 bin kişinin İBB'den yardım istediğini söyledi.

İmamoğlu: ''370 bin kişi İBB'den yardım istedi''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınının ardından gelen yardım taleplerini anlattı.

FOX HABER'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Ekrem İmamoğlu, 370 bin kişinin ayni ve nakdi yardım için İBB'ye başvurduğunu açıkladı.

İmamoğlu, bugün saat 12.00'de gıda yardımı için ihale yapılacağını, ihalenin internetten yayınlanacağını belirtti.

İmamoğlu, İBB'nin vakfı aracılığıyla yardım toplamak için valiliğe başvurduklarını ve hala yanıt alamadıklarını söyledi.
 

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