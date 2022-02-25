İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Üsküdar’daki projelerini yerinde inceledi. "Üsküdar yeni çehresine kavuşacak" diyen İmamoğlu, "39 ilçeye siyasi ayrımsız hizmet etmenin keyfini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Üsküdar’a yeni bir meydan kazandıracak ‘Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otopark İnşaatı’ndan, özellikle Kurban bayramlarında Boğaz’ın rengini kızıla boyanmaktan kurtaracak olan ‘İstavroz Tüneli Şantiyesi’ne kadar birbirinden farklı projelerin önümüzdeki mayıs ayında tamamlanacağı müjdesini veren İmamoğlu, “39 ilçeye, siyasi ayrım yapmaksızın hizmet etmenin de keyfini yaşadığımı belirtmek istiyorum” dedi. İmamoğlu’na, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Üsküdar’daki projelerini yerinde inceledi. İmamoğlu, sırasıyla; restorasyonunu İBB Miras ekiplerinin yaptığı Selamiali Mahallesi’ndeki Köstendilli Ali Efendi Türbesi’ne, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki “Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otopark İnşaatı”na, Beylerbeyi Mahallesi’ndeki “İSKİ İstavroz Tüneli Şantiyesi”ne, Çengelköy Mahallesi’ndeki “Çok Fonksiyonlu Hizmet Binası”na ve Küçüksu Mahallesi’ndeki “Kapalı Spor Salonu Tamamlama İnşaatı”na ziyaretler gerçekleştirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Mimar Sinan Mahallesi’ndeki inceleme gezisinde İmamoğlu’na eşlik etti.

“ÜSKÜDAR YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞACAK”

Kurmaylarından İBB’nin Üsküdar’daki projelerinin geldiği noktayla ilgili detaylı bilgiler alan İmamoğlu, ilçe ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini Küçüksu Mahallesi’ndeki kapalı spor salonu tamamlama inşaat alanı şantiyesinde yaptı. Üsküdar’ın çok önemli projelerini gezdiklerini belirten İmamoğlu, “Üsküdar’daki meydan çalışmamızı ziyaret ettik ve burada sona gelmiş durumdayız. Üsküdar Belediyesi ile geçmişte başlatılan bu süreçte, bir takım hukuki, idari eksiklikleri gidermiştik. Hızlıca inşaatını toparlamak üzereyiz” dedi. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve 1000 araçlık zeminaltı otoparkının bitimiyle birlikte Üsküdar’ın yeni bir çehreye kavuşacağını vurgulayan İmamoğlu, “Mimar Sinan’ın izlerini taşıyan, aynı zamanda orada kültürel ihtiyaçlarını gideren, üstünde, kentte soluk aldıran, yeşili içinde muhafaza eden bir meydan tasarımıyla bayram sonrası, bir bayram müjdesi gibi Üsküdarlı hemşehrilerimizle bunu paylaşmayı heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

“BOĞAZ’DA KANLI GÖRÜNTÜLER YAŞANMAYACAK”

Beylerbeyi’nden denize dökülen İstavroz Deresi’ne akan atık su ve yağmur suyunun, yaptıkları yatırımlarla ayrıştırılacağını aktaran İmamoğlu, böylece geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramlarında yaşanan kanlı görüntülerin önüne geçileceğinin müjdesini verdi. “O atık suyun, pis suyun Boğaz’a karışmasını görmek, gerçekten insanın içini acıtan bir durum” diyen İmamoğlu, “Neticede Boğaz, inci gibi bir yer. İstanbul'un en nadide parçası. Oradaki noktayı ziyaret ettik. Ama sadece o değil. İşte Bülbül Deresi'nden Çengelköy'e, birçok noktada aslında hem atık suları toplayan hem yağmur suyunu ayrıştıran ve hem de bunları Küçüksu arıtmaya pompalayan sistemin bütünleştiği bir altyapı çalışması. Yani İSKİ'nin, güncel değeriyle beraber, arkadaşlarımla baktığımızda, belki 1 milyarı aşan bir yatırımı, sadece 2,5 yılda Üsküdar'a aktarmış oluyoruz” bilgilerini paylaştı.

“ESKİ YÖNETİMİN YURT BİNASI, ÇOK FONKSİYONLU OLARAK KULLANILACAK”

Çengelköy Mahallesi’ndeki çok fonksiyonlu hizmet binasının eski İBB yönetimi tarafından yurt binası olarak tasarlandığını hatırlatan İmamoğlu, “Erişim, ulaşım konusunda birtakım problemleri de olan bir yerdi. Burayı arkadaşlarımız, o bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye dönük olarak yeniden düzenledi. 8 sınıflı, çok şık, büyük bir kreşimiz, aynı zamanda içinde mahalle evi, başka birimlerimizin de ihtiyacını giderecek alanlar var muhtarlığı içine alan. Yani bir nevi mahalleye hizmet eden, sosyal hizmetler dahil birçok birimimizi içine katan çok güzel bir binamız. İçinde küçük tiyatro oyunlarının sahneleneceği, sahnesinden çok güzel bir kütüphanesine varıncaya kadar, değerli bir işimizin de bitme aşamasını takip ettik. O da inşallah tamamlanmış bir şekilde karşımıza çıkacak mayıs ayında” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN’IN BİTİMİYLE ÜSKÜDAR’A HEDİYE EDECEĞİZ”

“Küçüksu’daki kapalı spor salonu inşaatı durmuş ve tasfiye kararı aldırılmış bir projeydi devraldığımızda” diyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Uzun bir hukuki süreç işletildi. Sonra arkadaşlarımızın bu süreci toparlamasıyla, yeni bir ihale süreciyle, yüklenicinin de sağlıklı performansıyla işin başlangıcını ziyaret etmeye geldim. Burada hem kapalı spor salonu var hem kapalı yüzme havuzumuz var. Aynı zamanda hem buraya hem çevreye hizmet edecek 130 araca yakın bir kapalı otoparkımız söz konusu. Ama aynı zamanda üst bölümlerinde de açık alanları yoğun bir şekilde kullanan spor alanlarımız da mevcut. Bunlar da açık sahalar olarak semt sakinlerimize burada güzel hizmetleri sunuyor olacak. Bütün bu işler, bir nevi bize bir bayram müjdesi gibi, Ramazan ayının hemen arkasından, Ramazan Bayramı'nın bitiminde Üsküdarlılara hediye edeceğimiz alanlar olarak karşımıza çıkıyor.”

ORTAK AKIL VURGUSU

İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını, “Açıkçası temelde baktığımız şey, geçmişe dair birtakım problemleri çözmek, yeni projelerin yapımını hayata geçirmek, altyapıya çok önem vermek ama üst yapıda da gerçek ihtiyacı ortaya koyan ve bu konuda, başta oradaki bütün vatandaşların taleplerini toplamak, bütün siyasi paydaşların, Meclis’in takdirini ve onların bir nevi düşüncelerini ortaya koymalarını sağlamak ve ardından da idari olarak en optimum kararı vermek. Bunların hepsi aşama aşama, kademe kademe akılcı bir projecilik süreci. Bundan sonra İstanbul'un hizmet anlayışı da böyle olmalı. Yoksa tek başına bir ihale yapmak, bazen yazışması olmadan, bazen kurumlar arası anlaşması, uzlaşması olmadan süreçlerin başlamaları, gerçekten kurumların başını ağrıtan, rahatsız eden bir duruş. Bu düzenlemeyi yapmış olmanın da açıkçası huzurunu ve keyfini yaşıyoruz bütün arkadaşlarımla. Aynı anda şunu da ifade etmek isterim ki; 39 ilçeye, siyasi ayrım yapmaksızın hizmet etmenin de keyfini yaşadığımı burada belirtmek istiyorum. Üsküdar'ımıza hayırlı, uğurlu olsun” sözleriyle tamamladı.

İmamoğlu, Üsküdar ziyaretini, Yavuztürk Mahallesi’ndeki semt pazarında vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek tamamladı.