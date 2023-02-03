İmamoğlu: ''4 yıldır her gün cenk ediyoruz, bilek güreşinin bitmesine az kaldı''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Soruşturmaların sayısını kaçırdım. Dört yıldır her gün cenk ediyoruz. Yargı iktidar silahına dönüştü. Bilek güreşinin bitmesine az kaldı” dedi.

Cumhuriyet gazetesini ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu, yaklaşan seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“6’lı masa Türkiye Cumhuriyeti’nin, demokrasi tarihinin en büyük sorumluluğunu üstlendi. Masanın çok kritik bir döneme girdiği de aşikâr. Ben de partimle, genel başkanımla beraber, ‘Masa için ne yapabiliriz’ diye emek sarf ediyorum” diyen İmamoğlu, “Hafta başında genel merkezde birkaç toplantıya katıldım. Seçim sürecinin nasıl yönetileceği konusunda kişisel deneyimimizi masaya aktarmak için girişimlerimiz sürüyor. İstanbul’da seçim deneyimi de yaşadık. Dolayısıyla A’dan Z’ye, sandık güvenliğinden birçok noktaya kadar hangi katkıyı sunabileceğimize ilişkin girişimlerimiz sürüyor” diye konuştu.

“Partimize sunacağımız katkı aynı zamanda 6’lı masaya da bir katkı anlamına geliyor. Süreci takip ediyoruz. 6’lı masa demokratik bir masadır. Ancak bazı konuların ve bazı sorunların çözüme kavuştuğu, en doğru, en nitelikli biçimde seçime gideceğimiz bir yolculuğun tasarlanması şart” diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Terör soruşturmasıymış, özel masalarmış... 7-8 sene öncesindeki dosyalardan dava üretmeye çalışıyorlar. Büyükçekmece’de, Çağlayan’da, Anadolu Adliyesi’nde... Soruşturmaların sayısını kaçırdım. Artık halk diliyle zıvanadan çıktılar. Ne yapacaklarını tahmin bile edemiyorum.”

“Bugünün iktidarı İstanbul’a müdahale etme cesareti gösterdi. Bu, ne kadar antidemokratik bir zihniyete sahip olduklarının kanıtıdır. Ellerinden gelse kendilerine mal ettiklerini düşündükleri makamları almak için her şeyi yaparlar. Dolayısıyla bu bir tehdittir.”

“Hakkımdaki soruşturmalarla verilen ya da verilmek istenen zarar, Ekrem İmamoğlu’na değil milletin iradesinedir. Öfkeli değil ama üzgünüm. Yaşananlara karşı gereken refleksi göstermezsek demokrasiye, özgürlüklere kalıcı zarar verebilir.”

“Son yargı kararıyla birlikte, siyaset yapmamızın engellenmesi girişimi var. Tabii ki Diyarbakır’daki, Mardin’deki kayyuma da karşıyım. Karşı olduğumu da ilk defa burada dile getirmiyorum.

“Dokuz senedir kamu görevi yapıyorum bir şey bulamayıp saçlarını başlarını yolan, çıldıranları görmek beni mutlu ediyor. Bunları sadece İstanbul’da değil her yerde anlatacağım.”

“Üzüntü duyuyorum ancak sonrasında o kadar güçlü, kararlı ve motive bir biçimde karşı koyuşu içimde hissediyorum ki tarif edemem. Türkiye’de ilk defa bir seçim iptal edilmedi ancak bu İstanbul, 16 milyonluk bir şehir. Dünya’daki birkaç kentten biri. Kentin kadim kültürüne baktığımızda da bir örneği yok. “

“Yargının iktidar silahına dönüştü. Belli tavırlar takınanlar oluyor biz de onlara en sert şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bakalım, bilek güreşinin bitmesine az kaldı.”

Cumhuriyet