İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. 2050 yılı için 14 hedef belirlendiğini söyleyen İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini de eleştirdi.

İmamoğlu, Müze Gazhane'de gerçekleşen İstanbul İklim Vizyonu ve Revize İklim Eylem Planı toplantısında İBB’nin iklim kriziyle mücadele yol haritasını açıkladı.

İmamoğlu, "Beton Kanal dediğimiz ucube. Bu ucubenin şehrimize ekleyeceği korkunç tehlikelerden gerçekten söz etmek bile istemiyorum. Beton Kanal ekolojik dengeyi tümüyle bozacak, binlerce yıldır edindiğimiz kültürel miras üzerinde yok edici etkileri ve afet riskini artıracak." dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Tüm dünya gibi İstanbul da iklime bağlı çok ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilim insanları, önümüzdeki dönemde Dünya’da sıcaklık artışlarını 1,5-2 derece ile sınırlandırmazsak, ciddi felaketlerle karşı karşıya olduğumuza dönük uyarılar yapıyorlar. Daha birkaç yıl öncesine kadar bu mevsimde kazaklar, paltolar giyer dolaşırdık şimdi neredeyse tshirtle, gömlekle geziyoruz. Çok değil birkaç ay önce Batı Karadeniz’de sellerde 82 yurttaşımızı kaybettik. Yaz ayları boyunca iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışıyla beraber Ege ve Akdeniz’de onlarca ormanımızda yangın çıktı ve haftalarca söndüremedik. İnsanlarımızı, ormanlarımızı, diğer canlıları ve meskenlerini kaybettik.

Kuraklık ve susuzluk o da ayrı bir sorun. İstanbul’da iki yıl önce çok sıkı bir kuraklık yaşadık. Her geçen gün hayatı kuraklık çok ciddi bir biçimde tehdit ediyor. Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu hepimizi çok korkuttu, tedirgin etti. Hayatı bitirecek risklere sebep olduğunu hep beraber gördük. Tedirgin olalım, korkalım.

İstanbul’da Akdeniz iklimine geçişi gözlemlemeye başladık. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar eridikçe Dünya’nın her anlamda düzeni altüst oluyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren İstanbul için bir iklim vizyonu hazırlamaya başlamış ve önceki planı revize ederek İstanbul’un geleceğini etkileyecek çalışmalara başlamıştık. İstanbul İklim Eylem Planı ilk olarak 2018 yılında hazırlandı. Ne var ki eski çalışma kısıtlı bir ilerleme hedefliyor ve dünyanın paralel hedeflerine uyum sağlamıyordu. 2019’da göreve geldikten sonra planda hızlı bir revizyon sürecine girdik. İstanbul’da veri topladık, modelledik. Stratejik eylemlerimize ve hedeflerime hep birlikte karar verdik.

“İstanbul’un iklim anayasasını belirlemiş olduk”

İstanbul’un iklim anayasasını belirlemiş olduk. İstanbul İklim Eylem Planımız Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve İstanbul Atık Yönetim Planı gibi politika belgeleriyle birlikte hayata geçmektedir.

“Hedefimiz karbon nötr İstanbul”

Stratejik amacımız burada İBB’nin tüm plan ve çalışmalarının iklim eylemi perspektifi önceliğinde gerçekleştirilmesi, iklim adaletinin sağlanması. Bu kapsamda 2050 yılında karbon nötr hedefine ulaşabilmek için azaltım yüzdelerini, 2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım, 2050 yılına kadar ise yüzde 100 mutlak azaltım olarak belirledik.

“Gıda ve su temininde kıtlık yaşanacak”

İklim krizine karşı dayanıklı bir kent haline gelmezsek çok zor bir hayat geçireceğiz. Gıda ve su temininde kıtlık yaşanacak. Orman yangını gibi felaketlerin arttığını hep birlikte göreceğiz. İstanbul Boğazı’nda deniz seviyesinin 75 santimetre yükselmesi riskiyle karşı karşıya kalacağız.

Bir yandan İstanbul’un yıllık yağış miktarı yüzde 12 oranında azalırken bir yandan da yağışlarının yoğunluğunun yüzde 59’a kadar artması söz konusu olacak. Özellikle bunun yaratacağı seller kritik altyapı ve ulaşım sistemleri için gerçekten büyük bir risk oluşturacak. İstanbul’un biyoçeşitliliği azalacak.

“Beton Kanal ekolojik dengeyi tümüyle bozacak”

"Bütün bunların üstüne İstanbul’un farklı bir tehdidi daha var. Beton Kanal dediğimiz ucube. Bu ucubenin şehrimize ekleyeceği korkunç tehlikelerden gerçekten söz etmek bile istemiyorum. Beton Kanal ekolojik dengeyi tümüyle bozacak, binlerce yıldır edindiğimiz kültürel miras üzerinde yok edici etkileri ve afet riskini artıracak.

Kenti, toplumun ve tüm canlıların yaşam hakkını gasp eden bir proje olduğunu Beton Kanal’ın bütün arkadaşlarıma aktarmak isterim. Beton Kanal’ın bölgesel ve küresel bir iklim tehdidi olduğunu da belirtmek lazım. Beton Kanal iklim krizini artırmakla kalmayacak, bu krize karşı alınmakta olan önlemleri de ne yazık ki şehrimiz adına etkisiz hale getirecektir.

İstanbul’un ikliminde meydana gelecek olumsuzlukların etkisi ulusal ve küresel boyutta hepimizi etkileyecektir.

"Uluslararası taahhütlerine uygun olarak, çok daha kapsamlı ve somut hedefler tanımlayan bir plan hazırladık.

İstanbul dayanıklı bir kent olacak. Metro hatlarımızın uzunluğunu 630 kilometreye çıkartma hedefi koyduk. Park-et - devam et alanlarını genişletiyor, vatandaşlarımızı toplu taşımaya yönlendirme adımlarımızı daha da hızlı hale getiriyoruz. Bisiklet yollarını 650 kilometreye çıkartıyoruz."

İBB C40’a ilk ve tek belediye. 1,5 yıl önce başlattığımız çalışmalar ve C40 ağının teknik desteğiyle 2050 yılında İstanbul’un karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent adımları belirleyip somut yol haritasını tanımladık."

İmamoğlu'nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak, alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek" dedi.