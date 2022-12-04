İmamoğlu açıkladı: Cumhuriyetin 100. yılına iki özel eser geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda düzenlenen İBB Yayınları söyleşisine katıldı. Sanatçı Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide İmamoğlu, kültür, sanat, restorasyon, kültür mirası, yayıncılık gibi pek çok konuda açıklamalar yaptı.

Sanatçı Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide İmamoğlu, kültür, sanat, restorasyon, kültür mirası, yayıncılık gibi pek çok konuda açıklamalar yaptı. İBB Yayınları’nın Cumhuriyetin 100. yılı için çok özel eserlerin hazırlığında olduğunu söyleyen İmamoğlu, Lozan ve Cumhuriyet konulu iki dev eserin yayıncılık dünyasına hediye edileceğinin bilgisini paylaştı. Söyleşi sonrası gazetecilerin son gerçekleşen UKOME toplantısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Başkan İmamoğlu, “Teklifi oraya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyacı var” dedi. Taksiciler Odası’nın Saraçhane’de gerçekleştirdiği taksi eylemine de değinen İmamoğlu, “Taksiciler Odası Başkanı, İstanbul'daki esnafının çıkarını ve iyiliğini değil sadece İstanbul'daki taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden hala bu işte bir direnç ortaya koyuluyor. Daha önce bu işin engellendiği için defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Sayın Bakan'a övgüler sıralayan Taksi Odası Başkanı, bu sefer taksi arttığı için İstanbul Saraçhane'nin önünde karşı gösteri yaptılar. Marifet kimdi onu halk da biliyor, taksici de biliyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki yıl aranın ardından kapılarını tekrar aralayan 39. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Günün erken saatlerinde fuara gelerek stantları gezen İmamoğlu, yayınevlerinin görevlileriyle sohbet etti. İstanbul ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen kitapseverlerle hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu. öğleden sonra fuar çerçevesinde gerçekleşen İBB Yayınları söyleşisine katıldı. Sanatçı Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda konuşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

KÜLTÜRDE HIZLI YOL ALDIK

“Kültür alanında üç yıl içerisinde hızlı yol aldık. Kültür, tarih, sanat aslında iç içe geçmiş şeyler. İBB Miras ile olağanüstü restorasyonlar yapıyoruz. Tarihin çok özel noktalarını, çok özel anlarını İstanbul'da yeniden hayata kazandırıyoruz.”

“Pandemi, istediğimiz kültür sanat faaliyetlerinde iki yılı çaldı bizden. Malumunuz birçok konuda sıkıntılarımız vardı. Ancak 2021 itibarıyla hızlı bir giriş yaptık etkinlikleriyle görsel sanatlarda, müzikte olsun ya da başka buluşmalarda. Yenikapı'da çok başarılı bir dönem geçti bu yaz. Aynı şeyi Kadıköy'de kaybolmuş Moda İskelesinde gerçekleştirdik. Muhteşem bir alan çıkarttı arkadaşlarım.”

KÜLTÜR HİZMETİMİZDE ÇOK COŞKULUYUZ

“İstanbul'da 50 kütüphanemiz oldu. Mahalleye giriyorum veya orada coşkulu bir çocuk, genç grup gördüğümde var mı burada çocukların gideceği bir yer? İstanbul'un 2-3 mahallesi yan yana 150 bin nüfus, Anadolu'da bir şehir gibi… İstanbul'da öyle bir mahalle gördüğünde hemen diyorum burada yer bulacaksınız, kütüphane açacaksınız. Yerimiz yoksa kiralayacaksınız diyorum. Kültüre dair hizmetimizde çok coşkuluyuz.”

FETİHTEN ÖNCEYE AİT TEKKE YENİDEN İSTANBUL’A KAZANDIRILDI

“Kadıköy'de muhteşem bir alan oluşturduk. Müze Gazhane gibi yeni alanlar geliyor Yedikule Gazhane geliyor ve Feshane’yi hazırlıyoruz. Dünyanın en güzel sanat merkezlerinden birisi olacak Feshane. Orayı uluslararası farklı etkinlikleri taşıyacağımız bir alan olarak düşünüyoruz. Yine dünyanın en eski aktif tersanesi olan Haliç Tersanesi'nin bir bölümünü sanata kültüre ve bir kısım müzelere ayırıyoruz. Orada işin sonuna gelmiş durumdayız. İstanbul öyle enteresan bir yer ki yüzün üzerinde yerde tarihi canlandırıyoruz. Bir o kadar daha var. Yani eskitmişiz, köhneleştirmişiz, unutmuşuz. Tarihi yarımadan içerisinde tekrar canlandırdığımız tekkeler var mesela. Biri fetihten önce ama yok olmuş. Bir de canlanmış halini görseniz. Türbelere girip de duanızı ediyorsunuz. Bir anda manevi bir huzura kavuşuyorsunuz. O bu nasıl bu hale geldi diye de üzülüyorsunuz. O bakımdan İstanbul'a ne kadar bu anlamda kazandırırsanız o kadar büyük coşku yaratıyorsunuz.”

YÜZÜNCÜ YILA ÖZEL İKİ ESER GELİYOR

İBB Yayınları’nda muhteşem işler ortaya koyuyoruz. Işık tutacak, insanları bilgiyle buluşturacak eserler. Her biri bir araştırma eseri. Yani bir yıllık, bir buçuk yıllık altı aylık, yedi aylık muhteşem işler. Cumhuriyet’in 100. yılına da çok özel hazırlanıyoruz bu arada. 15 ciltlik muhteşem bir Cumhuriyet yüzyılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel bir Lozan kitabı geliyor iki ciltlik. 2023’te Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak.

UKOME İBB KURUMU

Söyleşinin ardından gazetecilerin “Yeni taksilerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘UKOME olmayıp da İBB olsaydı bu durum tabi çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi’ ” ifadesiyle ilgili yöneltilen soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Bazen nasıl bu şaşkınlığı yaşatıyorlar kendilerine anlamış değilim. Çünkü UKOME'nin İBB kurumu olduğunu en iyi kendisi biliyor. Sadece kuralsız bir atamayla UKOME'deki çoğunluk sayısını sırf elde etmek adına anlamsız bakanlıklardan temsilci yollayarak bir genelgeyle yapısını değiştirmeye gayret ettiler. İBB'ye geçmiş dönemde başkanlık yapmış bir şahsiyet olarak Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmesi yani gerçekten hani tarif bulamıyorum. Net olarak şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, başkanından bütün ekip arkadaşlarına kadar taksi ihtiyacı konusunda kararlılığımızı ortaya koyarak, vatandaşımızı arkamıza alarak, insanlarımızın o masalara oturup engellemek için el kaldırıp indirdiklerini gördükleri için direnç gösterip, karşı koyup yüzde 80-90 ses çıkarttıkları için iktidarın temsilcileri, korktukları için bu tepkiden yürüttükleri için bizim bu ısrarımız karşısında boyun eğmişlerdir. Doğru olanı yapmışlardır. Taksilerin piyasaya çıkması konusunda son toplantıda olumlu oy kullanmışlardır. O teklifi oraya getiren İBB zaten. Teklifi oraya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyacı vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve başkan olarak şunu söyleyeyim. İstanbul'daki Taksiciler Odası Başkanı İstanbul'daki esnafının çıkarını ve iyiliğini değil sadece İstanbul'daki taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden hala bu işte bir direnç ortaya koymaktadır. Daha önce bu işin engellendiği için defalarca sayın Cumhurbaşkanı'nı ve sayın bakana övgüler sıralayan Taksi Odası Başkanı bu sefer arttığı için Saraçhane'nin önünde bizim karşı gösteri yapmışlardır taksileriyle. Dolayısıyla. Marifet kimdi onu halk da biliyor, taksici de biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sayesinde taksi çıktı. İstanbullulara hayırlı olsun.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söyleşinin arından fuarda bulunan İBB Yayınları standını ziyaret etti. Eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nun fikir öncülüğünde hayata geçen Büyüt Hayallerini projesinin eseri İlham Veren Adımlar kitabının yazarlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, imza isteyen kitapseverleri de kırmayarak kitaplarını imzaladı.