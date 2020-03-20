İmamoğlu açıkladı: ''İstanbul’da ulaşıma kısıtlama getiriliyor''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle sanal toplantı gerçekleştirdikten sonra, canlı yayına çıktı.

Corona virüsü salgını nedeniyle aldıkları yeni kararları vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, “Bu, tümüyle bir uzlaşma ve bir arada hareket etme süreci” diyerek, özetle şu bilgileri verdi:

*Aralarında taksi-taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak. Gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul'un sosyal hayatına katkı sunmak için getirilen hafta sonları 7/24 seyahat uygulaması geçici olarak durdurulacak.

*İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek. İBB'nin 35 adet ambülansı, virüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV'nin internet sitesinden canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi:

“GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA SAVAŞ HALİNDEYİZ”

*Küresel çaptaki salgın maalesef her geçen büyüyor. Ülkemizde de ne yazık ki hem ölüm hem de vaka sayısı artıyor. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

*Tedavisi süren hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması için dua ediyorum. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Değerli dostlarım hem dünya hem ülke olarak görünmeyen bir düşmanla savaş halindeyiz.

*Bu radikal düşmana karşı radikal tedbirler almamız gerektiğinden daha önce bahsetmiştim. Devletimizle uyum içinde, biz de İBB olarak çok sıkı koruyucu ve önleyici tedbirler alarak yolumuza devam ediyoruz. Dayanışma çok önemli. Her gün çalışma arkadaşlarımızla telekonferans marifetiyle toplandılar yapıp, başka hangi adımları atabiliriz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de yeni bir toplantı daha yaptık ve bazı kararlar aldık.

Şimdi bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum:

100 ADET DEZENFEKTE İSTASYONU KURULACAK

*İBB olarak kentte dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren, 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz.

*Bildiğiniz gibi metrosundan otobüsüne, vapuruna kadar kendi araçlarımızı her gün zaten dezenfekte ediyoruz. Şimdi, diğer araçlar da temizlenecek. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz. Size yer duyuruları yapılacak.

7/24 ULAŞIM HİZMETİNE GEÇİCİ ARA VERİLECEK

*Salgınla en büyük mücadele kuşkusuz teması azaltmaktan geçiyor. Maalesef yaşamı biraz yavaşlatmak ve bireysel izolasyonun artırmasını sağlamak zorundayız. Bu vesile ile göreve gelir gelmez başlattığımız hafta sonu 24 saat ulaşım hizmetini geçici olarak durduruyoruz.

*Bu hizmeti gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamını kolaylaştırmak ve İstanbul'un sosyal hayatına katkı sunmak için getirmiştik. Şimdi ise korunmamız lazım. Zaten hizmet sektörünün de durmasından yola çıkarak, cuma ve cumartesi akşamları uyguladığımız 7/24 ulaşım hizmetine, bugünden itibaren ara vereceğiz.

OTOBÜS SEFERLERİ AZALTILACAK

*İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Bildiğiniz gibi, bu zamana kadar hiç sefer azaltması yapmadık. Seyahat oranı yüzde 60’ların üzerinde azaldı.

YAŞLI VATANDAŞLARA UYARI

*Risk grubu altındaki 60 yaş ve üstü yaş almış hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Her ne kadar ulaşımı kullanmanızda yüzde 70 civarında azalma olsa da bunu mümkün olduğunca sıfırlamamız lazım. Sizden ricam, çok elzem olmadıkça, lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durun. Evinizde izole olun. Bu çağrıyı, ilk önce kendi anne-babama yaptım.

CORONA VİRÜSÜNE ÖZEL 35 AMBULANS DONATILDI

*İBB’nin 35 adet ambülansı, bu süreçte corona virüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak.

SEMT PAZALARINA DİKKAT

*Semt pazar yerleri ile ilgili tavsiye kararımızı yineliyorum. Sadece gıdaya dönük semt pazarları kurulacak. Hijyenle ilgili, ilçe belediye başkanlıklarıyla görüşmelerimizi yaptık. O sahalar, tertemiz hale getirilecek. Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak.

*İBB’nin yayınlanmış, kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sizler için sosyal medyadan yayınlamaya başlayacağız.