İmamoğlu açıkladı; soruşturma başlatıldı

Deprem bekleyen İstanbul’da tahliye edilen hastanelerden birisi de 2005’te Kadir Topbaş döneminde yapılan Kâğıthane Devlet Hastanesi oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu binanın 2005 yılında yapıldığına dikkat çekerek soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Depremlerde birçok devlet hastanesi çöktü ya da ağır hasar aldı. Deprem bekleyen İstanbul için de Sağlık Bakanlığı harekete geçerek riskli hastaneleri tahliye etmeye başladı.

Taşınacağı açıklanan hastanelerden birisi de 2005’te Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Anonim Şirketi tarafından inşa edilen Kâğıthane Devlet Hastanesi oldu. Hastane bugün saat 16.00 itibarıyla hizmete kapanacak. Burada verilen sağlık hizmeti Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınacak

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; otopark katında kolonlarda geniş çatlakların olduğu, merdivenler ve kapı kirişlerinde de çatlakların olduğu görüldü.

İMAMOĞLU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Kâğıthane Devlet Hastanesi’ni İBB yaptırmış. Bu bina 2005 yılında yapıldığı halde riskli yapı çıktı. Soruşturmasına başladık” dedi.

Cumhuriyet