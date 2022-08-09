İmamoğlu, AK Parti'nin raporundaki iddialara yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin hazırladığı İBB raporundaki iddialara yanıt verdi.

İmamoğlu, AK Parti’nin “Vaatlerinin ancak yüzde 5,9’unu yaptı, yüzde 83’ünü gerçekleştiremedi, yüzde 11,1’ini ise kısmen gerçekleştirdiği” söylemine, "Hayır, biz yönetime geldiğimiz günden beri vaatlerimizin yüzde 42’sini hayata geçirdik. Yüzde 30’unu kısmen gerçekleştirdik, yüzde 28’ini ise henüz yapamadık" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti’nin hazırladığı raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ithamları Ekrem İmamoğlu’na sordu.

İmamoğlu, AK Parti’nin Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının kendi dönemlerinde yüzde 90 oranında tamamlandığı söylemine karşın, “2019 öncesi ilgili işin Ataşehir kısmı yapılmış, 80 yıllık çözülemeyen Kadıköy Kurbağalıdere kısmı bırakılmış. Biz Kurbağalıdere’nin 63 metrekare genişliğindeki Kadıköy kısmı 319 metre atıksu kollektörü, 136 metre yağmursuyu ve 569 metre dere ıslahı imalatı yaptık” bilgilendirmesini yaptı.

Silahtarağa ileri biyolojik atık su arıtma tesisi neden iptal edildi?

İmamoğlu, söz konusu tesisle ilgili aldıkları uzman görüşlerini şöyle aktardı:

“Arıtılmış olsa bile Haliç Atıksu Deşarjı uygun değildir. - Atıksu Master Planına uyumlu değildir - Bu ihtiyaç Yenikapı ve Baltalimanı atıksu arıtma tesislerinde karşılanabilir. - Söz konusu tesisin zemini tesis inşaatına uygun değildir, o nedenle tesis maliyeti kadar zemin iyileştirme maliyeti de gerekir. Özetle tüm bunlar dikkate alındığında kamu zararı oluşturacağı gerekçesi ile projenin iptaline karar verdik”

“2022 TAHMİNİ BORÇLANMA TUTARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

AK Parti’nin hazırladığı rapordaki “İBB’nin borcu 2019’da 28.525.000.000 iken 2022 sonu tahmini borç 104.999.840.156 olacak” öngörüsüyle ilgili konuşan İmamoğlu, şöyle dedi:

“Haziran 2019’da dış borcumuzun TL karşılığı 126.201.834 idi. Aralık 2021’de ise bu rakam 40.024.421.102 TL’ye yükselmiştir. Artışın nedenlerinden biri metro yatırımları için 2020’de alınan Eurobond’dur. Ancak temel neden döviz kurlarındaki agresif artış. Bu kur artışının sorumluları da bellidir. İç borca gelirsek… Haziran 2019’da iç borcumuzun TL karşılığı 9.307.568.050 idi. Aralık 2021’de ise bu rakam 4.051.857.493’e inmiştir. 2021 sonu toplam borç tutarı 44.076.278.595 TL’dir. Rapordaki 2022 tahmini borçlanma tutarı gerçeği yansıtmıyor”

DEPREM BÜTÇESİNİN 6 KAT KÜÇÜLTÜLDÜĞÜ İDDİASI

İmamoğlu, söz konusu AK Parti raporundaki İBB’nin deprem bütçesini 6 kat küçülttüğü iddiasına karşın şunları söyledi:

“İBB ve bağlı iştiraklerinin depremle mücadele için ayırdığı bütçe ve yatırımların toplamı 28 milyar TL. 2022 İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bütçesi 1.004.664.000 TL. KİPTAŞ bugüne kadar 4606 bağımsız birimden oluşan 5,3 milyar TL yatırım değerinde 9 projenin temelini attı. 8689 bağımsız birimden oluşan 11,3 milyar TL yatırım bedeline sahip 9 projeyi tamamladı, hak sahiplerine teslim etti. 5160 bağımsız birim, 10,4 milyar TL yatırım bedeline sahip 11 projenin yapımına da devam ediyor"

"İBB’NİN REKLAM İÇİN AYRILMIŞ ÖZEL BİR BÜTÇESİ YOK"

İmamoğlu Alçı’nın “849 milyon reklam bütçeniz var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Hayır, İBB’nin reklam için ayrılmış özel bir bütçesi yok. Halkla ilişkiler şube müdürlüğünün yaklaşık 246 milyon bedelinde ‘2022 İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım-Duyuru Çalışmaları ve Baskı Materyellerinin Temini Hizmet Alım İşi’ var. Toplam 157.816.747 TL hak edişe bağlı gerçekleşme olmuştur. Bunun dışında hangi projelerin iddiaya konu olan 849 milyon TL içine katıldığını gerçekten bilmiyorum. Tahminen halkla ilişkiler müdürlüğünün Çözüm Merkezi İşletim Hizmet alımı gibi rutin projeleri de reklam bütçesi altında değerlendirilmiş olabilir”

İmamoğlu, vaatlerinin yüzde kaçını hayata geçirdi?

İmamoğlu, AK Parti’nin “vaatlerinin ancak yüzde 5,9’unu yaptı, yüzde 83’ünü gerçekleştiremedi, yüzde 11,1’ini ise kısmen gerçekleştirdiği” iddiasına da şöyle dedi:

“Hayır, biz yönetime geldiğimiz günden beri vaatlerimizin yüzde 42’sini hayata geçirdik Nagehan Hanım. Yüzde 30’unu kısmen gerçekleştirdik, yüzde 28’ini ise henüz yapamadık”