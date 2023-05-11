İmamoğlu: ''Allah akıl versin’ diye 4,5 senedir dua ediyorum, yetmiyor bunlara''

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Sarıgazi Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlara konuştu.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Sarıgazi Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlara konuştu. Çekmeköy - Sancaktepe Şehir Hastanesi metrosunun Samandıra bölümünün bu yılın sonuna doğru, Sultanbeyli etabının da önümüzdeki yıl hizmete alınacağı müjdesini veren İmamoğlu, “Özellikle Yenidoğan metrosu işini çok konuştular. Biz, Yenidoğan metrosunu kapatmışız! Böyle bir şey yok. Bunların zaten yapamadıkları, başlayamadıkları o metroyu, Yenidoğan metrosunu göreceksiniz bu kardeşiniz yapacak. Sadece bir minibüs kolu değil, ta Söğütlüçeşme'ye kadar yeni bir metro hattı olarak çalışıyoruz. Yenidoğan’ı, Kadıköy'e bağlıyoruz, Söğütlüçeşme'ye bağlıyoruz” dedi. İktidarın siyasi ve ekonomi politikalarının insanları yorduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu milletin birliği ve dirliği için, bu milletin beraberliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar diyor ki; onlara oy verenler milli, onlara oy vermeyenler milli değil. Bunlar diyor ki; onlara oy verirsen meşru, bize oy verirsen darbeci. Bak, bak! Dualarımız bile artık onlara yetmiyor. Ben, ‘Allah akıl versin’ diye 4,5 senedir dua ediyorum, yetmiyor bunlara. Yaradan bile ümidini kesmiş bu kullarından” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Sarıgazi Meydanı’nı hınca hınç dolduran coşkulu bir kalabalığa konuştu. Yol boyu vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan İmamoğlu’na; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti. Konuşma yapacağı seçim otobüsünün üzerine eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte çıkan İmamoğlu, alanın haricinde evlerinin balkonlarını ve binaların çatılarını dolduran vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da İmamoğlu çiftinin selamlamasına, gül atarak karşılık verdi.

“ÇEKMEKÖY - SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİ METROSU ÇOK YAKINDA SİZİNLE”

Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşları, “Sancaktepe, size 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim” sözleriyle selamlayan İmamoğlu, alandan gelen “Ceketini çıkart” talebine, “Üşüteceksiniz beni” yanıtını verdi. Alanda çok sayıda çocuk olduğunu gören İmamoğlu, “Allah'ım çocuklarımızı korusun. Onlara güzel bir gelecek nasip olsun. Bu memlekette, bu şehirde, hak ettikleri bir geleceği bu memleketin evlatlarına hep birlikte vereceğiz” dedi. “Sancaktepe'yle ilgili çok şey anlatabilirim” diyen İmamoğlu, “Sancaktepe'de kreşlerden spor alanlarına, kütüphanelerden altyapı yatırımlarına, yaşam vadilerinden birçok çalışmaya kadar çok şey anlatabilirim. Hele hele, başlatmadıkları ama şovunu yaptıkları Çekmeköy - Sancaktepe Şehir Hastanesi metrosu çok yakında sizinle. Bu yıl bitmeden Samandıra, yine önümüzdeki yıl, Allah'ın izniyle, Sultanbeyli'ye kadar bu metroyu bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız. Biz göreve gelmeden 2,5-3 yıl önce ihalesini yaptıkları o hattı, yüzde 4 ilerlemeyle devraldık. Ama bunlar, işi unuttular. Bunlar, sadece iş çevirmeyi biliyorlar. Biz iş bitireceğiz. Bu memleketin evlatları için çalışacağız. Biz, bu memleketin insanlarına, güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BUNLARIN BAŞLAYAMADIKLARI YENİDOĞAN METROSUNU BU KARDEŞİNİZ YAPACAK”

“Hazır şunu da söyleyeyim Sancaktepe'yle ilgili” diyen İmamoğlu, “Özellikle Yenidoğan metrosu işini çok konuştular. Biz, Yenidoğan metrosunu kapatmışız! Böyle bir şey yok. Yenidoğan metrosunu kapatma diye bir şey yok. Bunların zaten yapamadıkları, başlayamadıkları o metroyu, Yenidoğan metrosunu göreceksiniz bu kardeşiniz yapacak. Sadece bir minibüs kolu değil, ta Söğütlüçeşme'ye kadar yeni bir metro hattı olarak çalışıyoruz. Yenidoğan’ı, Kadıköy'e bağlıyoruz, Söğütlüçeşme'ye bağlıyoruz. Çok önemli bir kuzey-güney hattının proje sözleşmesini bu hafta yaptık. Bu coğrafyayı, İstanbul'un doğusunu, Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye bağlarken, Dudullu'yu Bostancı'ya bağlamıştık. Şimdi de Yenidoğan’ı Kadıköy'e, Söğütlüçeşme'ye bu kardeşiniz bağlayacak” ifadelerini kullandı.

“BU MEMLEKETİN HER İNSANINA EŞİT GÖZLE BAKMIYORSAM NAMERDİM”

“Allah şahit; bu memleketin her insanına eşit gözle, onların o güzel kalplerine eşit niyetle bakmıyorsam namerdim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hepinizi, milletimin asil bir ferdi olarak çok seviyorum. Sizin için, 4 yıldır bütün engellemelere rağmen; haksız, hukuksuz kararlara rağmen, seçimi elimizden almaya kalkmalarına rağmen hem seçimi kazandık hem de 4 yıldır, sözüm ona bize uydurma bir hapis kararı çıkarmak istemelerine rağmen, buna da geçit vermeden işimizin başında ahlaklı, erdemli, her kuruşun hesabını vererek işimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hatırlayın; seçimde, yine bu güzel alanlarda konuşurken demiştim ki, ‘Ben bu şehrin çocuklarının, 0-4 yaş arası bebeklerinin anneleriyle bu şehri dolaşamamalarını kendime yediremiyorum. Ben bu şehrin annelerine öyle bir imkan tanıyacağım ki, çocuklarıyla, bebekleriyle beraber bu şehri gezecekler.’ Ben bunu ilan ettiğimde onlar demişti ki, ‘Kimin parasını kime veriyorsun?’ Ben de onlara dedim ki, ‘Siz anlamazsınız, ama ben milletin parasını millete dağıtıyorum.’ Şimdi o anne-bebek kartını, tam 500 bine yakın anne kullanıyor. Anneler, helali hoş olsun. Sizin paranız. Dediler ki, ‘Bunlar gelirse, sosyal yardımlarınızı keserler.’ Sosyal yardımı tam 5 katına çıkarttık. Ama şunu söyleyeceğim: Keşke bu iktidar benim milletimi fakirleştirmeseydi de biz size sosyal yardımı artırmasaydık. Ama bunlar, milleti yoksullaştırdı. Bunlar, milletin cebindeki parayı pul etti. Geçen bir mitingde söyledim. Çocuk diyor ki, ‘Geçen sene Eti Cin’i 1,5 liraya alıyordum, şimdi 4 liraya alıyorum. Onlar bile enflasyonu biliyor. Bunları tez elden -1 gün bile bir gün bile bunlara- pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz.”

“BU MİLLETİN BİRLİĞİ VE DİRLİĞİ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

İktidarın siyasi ve ekonomi politikalarının insanları yorduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bakın şurada benim milletimin her ferdi var. Her etnik kökenden, her inançtan, her giyimden, her kuşamdan… Nasıl bir apartmanda oturuyorsak, nasıl kapı-komşusu isek, burada da omuz omuzayız, sırt sırtayız. Bu milletin birliği ve dirliği için, bu milletin beraberliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar diyor ki; onlara oy verenler milli, onlara oy vermeyenler milli değil. Bunlar diyor ki; onlara oy verirsen meşru, bize oy verirsen darbeci. Bak, bak! Dualarımız bile artık onlara yetmiyor. Ben, ‘Allah akıl versin’ diye 4,5 senedir dua ediyorum, yetmiyor bunlara. Yaradan bile ümidini kesmiş bu kullarından. Sevgili hemşehrilerim; birlik olacağız, bir arada olacağız. Bu vatan için, bu millet için, bu canım bayrağımız için mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bir kişi bile dışarıda kalmayacak. Bir kişi bile aç-açıkta kalmayacak” şeklinde konuştu.

“BU SEÇİM, BİR SİSTEMİN DEĞİŞMESİ SEÇİMİ”

“Millet İttifakı, bu yolun önemli bir unsuru” diyen İmamoğlu, “Bu bir seçim, ‘birinin gideceği, birinin kalacağı bir seçim’ değil. Bu seçim, bir sistemin değişmesi seçimi. Bu seçimde ‘Ben bilirim’ diyen gidecek; ‘Biz’ diyen gelecek. O ‘biz’ diyen, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hak, hukuk, adalet mücadelesini veren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Devlet insanıdır, vicdan sahibidir. Ahlakiı, erdemli, bu milletin bir tek kuruşuna bile sıkıntı getirmeyecek bir Cumhurbaşkanıdır” ifadelerini kullandı. “14 Mayıs'a az kaldı” diyen İmamoğlu, “Bu milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için çalışmaya, bir olmaya, birlikte olmaya ve hep birlikte sandığa gitmeye, insanlarını ikna etmeye, çok çalışmaya, sandıkları boş bırakmamaya, sandıklarda görev almaya hazır mıyız? İkincisi; ‘Ben oyumu kullandım’ deyip, eve gitmek yok. ‘Ben okulumun önünde duracağım. Akşama kadar orada sandıkların sonucunu bekleyeceğim. Şu canım bayraklarımızla, Türk bayraklarımızla birlikte o günü, milletimizin güçlü bir demokrasiyle buluşmaya dönmesi adına -bilen halay oynasın, bilen horon oynasın- demokrasi şölenine döndürmeye hazır mıyız? Güzel” ifadelerini kullandı.

“KENDİME ‘SEVGİ PITIRCIĞI’ DENMESİNDEN MUTLU OLUYORUM”

İktidar kanadının kendisini “sevgi pıtırcığı” nitelemesiyle küçük düşürmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, “Ben, kendime ‘sevgi pıtırcığı’ denmesinden mutlu oluyorum. Bunlar da bana ‘sevgi pıtırcığı’ diyerek dalga geçiyorlar. Bunlara Allah akıl versin. Ben sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım kardeşim. Sonuna kadar sevmeyi de sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum. Var mı? O kadar” dedi. “Ülkemde yaşama umutlarını gençlere vereceğiz” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Gençler, ayrışmak yok. Gençler, arkadaşlarınızı ikna edin. Bu seçim, sizin seçiminiz. Büyükler, çocuklarınızı dinleyin. Bu çocukların kalpleri size doğru yolu gösterecek. Çocuklarınızı dinleyin. Gençler, birleşe birleşe kazanacağız. Buradan dolaşarak Kadıköy'e gideceğim otobüsle. Yarın, 13. Cumhurbaşkanımızla, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi için ilk ayak bastığı Samsun'a gideceğiz. Sonra, yine Sayın Genel Başkanımızla, 13. Cumhurbaşkanımızla ve liderlerle, Mansur Başkanımın ev sahipliğinde Ankara'da olacağız yarın. Şimdi buradan hem İstanbul'a hem Samsun'a hem Ankara'ya milletin sesini yollayalım mı? Hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak. Aramızda kalsın. Kalsın mı aramızda? Söz mü? Kazanıyoruz” sözleriyle noktaladı.