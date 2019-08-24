İmamoğlu: Anıtkabir komutanının görevden alınması ziyaretimle ilgili değil

İmamoğlu, Anıtkabir Komutanı Cüneyt Rakunt’un görev yerinin değiştirilmesinin, ‘kendisinin Ata’ya yaptığı ziyaretlerden kaynaklandığı’ iddialarına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “Bir kere bizim Anıtkabir ziyaretimiz, tümüyle resmi bir ziyaret. Yani bilinmeyen bir tarafı yok. Yazılı. Talep edilmiş. İBB adına, seçilmiş belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin katıldığı bir ziyaret. Orada ne bir tolerans var ne de farklı bir ortam var. Prensiplere uygun, ki kurallar bize daha önceden verildi, gittik ona göre Ata’mızın huzurunda saygı duruşumuzda bulunduk ve Şeref Defteri’ne de İstanbul’un halkı adına cümlelerimizi kurduk. Dolayısıyla ben, buradan kaynaklı bir işlem yapıldığını düşünmüyorum. Bu, sanıyorum ki Savunma Bakanlığı’nın ya da Genelkurmay’ın bir tasarrufudur diye düşünüyorum. Kanaatim bu yönde. Aksi bir durum varsa, ihtimal üzerinden konuşuyorum, yanlış tabii ki.”

İmamoğlu, “Konuyu gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ya da bir yetkiliyle görüştünüz mü? Çünkü iki senede bir yapılan değişimin, bir yılda olduğu söyleniyor” sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: “Sayın Çakırözer, tecrübeli bir gazetecilik deneyimine sahip. Elbette ki buna saygı duyuyorum. Ama açıkçası bana, ‘O gün ne yaşadınız’ diye bir şey sormadı. Ben de öğlen civarı bunu gazetede okudum. Arkadaşlarıma, ‘Size ulaşan bir husus var mı’ diye sordum. ‘Herhangi bir husus ulaşmadı’ dediler. Kanaatim bu konuda net. Sayın Çakırözer’le konuşuruz tabii ki. Kendisine sorarım.”İmamoğlu’na, “Komutanla orada bir diyalogunuz oldu mu” sorusu da yöneltildi. İBB Başkanı bu soruyu da “Hayır. Tamamen kurumsal karşılama, yürüyüşümüz, saygı duruşumuz, ardından deftere düşüncelerimizi yazmamız ve ayrılışımız. Başka hiçbir diyalogumuz olmadı” şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu, cuma namazını Selimiye Camii’nde kıldı, vatandaşlar ve cami görevlileriyle konuştu

İmamoğlu, Cuma namazını da Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camii’nde kıldı. Vatandaşlar, İmamoğlu’na cami çıkışında yoğun ilgi gösterdi.

Cami bünyesindeki Selimiye Çocuk Kütüphanesi’ni gezen İmamoğlu, görevlilerden tesisle ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, anaokulu öğrencisi Mert adlı çocukla da hoş bir diyalog yaşadı.

Mert ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra cami çalışanlarıyla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Cami avlusunda toplanan bazı vatandaşlar da İBB Başkanı’na imarla ilgili sorunlarını anlattı. Selimiye Muhtarlığı’na da uğrayan İmamoğlu, mahallenin muhtarı Haluk Yege ve yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.