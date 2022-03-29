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İmamoğlu, Aşık Veysel anmasında türkü söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel anma gecesinde türkü söyledi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu ve THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahneden sanatçılarla beraber eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel anma gecesinde türkü söyledi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu ve THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahneden sanatçılarla beraber eşlik etti.

Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu türkü Aşık veysel
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