İmamoğlu, Aşık Veysel anmasında türkü söyledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel anma gecesinde türkü söyledi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu ve THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahneden sanatçılarla beraber eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel anma gecesinde türkü söyledi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu ve THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahneden sanatçılarla beraber eşlik etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol