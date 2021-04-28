İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yurttaş ve küçük oğlu Bora ile karşılaşıp sohbet etti. Bora'ya 'sen aslansın' diyen İmamoğlu, Bora'nın cevabıyla kahkahaya boğuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yurttaş ve küçük oğlu Bora ile karşılaşıp sohbet etti. Bora'ya 'sen aslansın' diyen İmamoğlu, Bora'nın cevabıyla kahkahaya boğuldu.

Topla oynadığını gördüğü Bora'yla sohbet eden İmamoğlu "Kaleci mi futbolcu mu olmak istiyorsun?" diye sordu.

Bora'nın cevabından sonra "Aslansın sen" diyen İmamoğlu Bora'nın verdiği cevapla kahkahaya boğuldu. Kendisine aslansın diyen İmamoğlu'na "Ama benim burcum aslan değil yengeç" diyen Bora, etraftaki herkesi de güldürdü.