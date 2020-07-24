İmamoğlu: ''Ayasofya için protokole gerek yok başka zaman giderim''

Yaşar’ın kıymetli izler bırakan bir yerel yönetici olduğunu belirten İmamoğlu, “Ben, bu manada, kendisini keyifle ve ders alarak uzaktan izleyen birisiydim. Bugün de kendisini ziyaret etmekten onur duyuyorum. Türkiye’nin iyi yerel yöneticilere ihtiyacı mı var? Hem de çok ihtiyacı var. Çünkü kendi yerel bölgesinde huzuru ortaya koyan, paylaşmayı, birleşmeyi, buluşmayı, kaynaşmayı sağlayan her yerel yönetici aslında Türkiye’nin huzuru, birlik ve beraberliği için çok kıymetli bir unsurdur. Bence, Türkiye’de, çok değerli bir örnek aranıyorsa, bu manada o örneklerden biri de Fethi Yaşar Başkan’ımızdır. Bu manada Ankara’nın göbeğinde, kalbinde, böylesi güzel hizmetler yapan Başkan’ımıza, hem ömründe hem mesleğinde başarılar diliyorum. Dayanışmamız en üst seviyede olacaktır” dedi.

YAŞAR: “DÜNYANIN VE TÜRKİYE’NİN GÖZÜ İSTANBUL’DA”

Ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini ileten Yaşar da, “Biliyorsunuz, son seçimlerden sonra, hem dünyanın gözü hem de Türkiye'nin gözü İstanbul'da. Çünkü vatandaş, Haziran seçimlerinde bir ders verdi. O ders de; Sayın İmamoğlu'nun aşırı bir farkla, bütün engellemelere rağmen, bütün suçlamalara rağmen, İstanbul gibi dünya ülkeleri ölçeğinde büyük bir kentte belediye başkanını seçti. İstanbul'da, bütün engellemelere rağmen, Sayın İmamoğlu'nun büyük bir başarı elde edeceğine, İstanbul hakkında çok büyük, kalıcı hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü, Türkiye'nin aydınlık yüzü orada çıkacak. Bizim sevdamız, bu millete hizmet etme sevdası. Bu millet, her şeye layık bir millet. Yeteri kadar unu, şekeri, yağı var. Bu ülkeye; o şekerden yağ, güzel helva yapacak ustalara ihtiyaç var. O ustalardan birisi de Sayın İmamoğlu. Çok güzel, büyük yatırımlara imza atıyor. ‘Şu’ demeden, ‘bu’ demeden bütün İstanbul'a hakim olmaya çalışıyor. Biz de onlardan ders alıyoruz. Burada da Ankara'da, ülkeyi gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir ülke olarak yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.



İMAMOĞLU’NDAN TAŞDELEN’E TAZİYE

İmamoğlu, Yenimahalle’nin ardından Çankaya’ya geçti. İmamoğlu, geçtiğimiz 11 Temmuz’da yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen’in, şu anda aynı görevi yürüten oğlu Doğan Taşdelen’e taziyelerini iletti. Taşdelen’e, “Tekrar başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dileklerini ileten İmamoğlu, “Başkanımızı ziyaret etmek, benim için büyük bir keyif. Aynı dönem belediye başkanlığı görevine başladığımız yol arkadaşım. Çok güzel işlerini izlemekten keyif alıyorum. Nice başarılara imza atmak istediğimiz iki arkadaşımızdan birisi Alper Başkan’ımız. Yolu açık olsun. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sağlık ve sıhhat olsun önce. Sonrası kolay. Enerjimiz çok yüksek” ifadelerini kullandı.



TAŞDELEN: “ACIMI PAYLAŞTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İmamoğlu ve Akgün’e taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Taşdelen ise, “Babam için söylemiş olduğu değerli sözler için de çok teşekkür ediyorum; acımı paylaştığı için. Allah, kalanlara uzun ömürler versin. Değerli Başkan’ımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak söylerken, büyük mutluluk duyuyorum. Belediyemizde ağırlamaktan da gerçekten onur duyuyorum. Ayrıca duayen abimiz, duayen belediyecimiz Hasan Ağabey’imizi de misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Biz de değerli başkanlarımızın, Ekrem Başkan’ımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. İstanbul'un çok kıymetli hizmetlere kavuştuğunu görüyoruz. Nice hizmetlere de kavuşacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.



GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, ziyaretlerine ilişkin değerlendirmeyi Çankaya Belediyesi’nde yaptı. “Bugün Ankara’dayız” diyen İmamoğlu, “İki belediyemizi dolaştık, hem Yenimahalle Belediye Başkanı’mızı hem de Çankaya Belediye Başkanı’mızı ziyaret ettik. Çankaya Belediye Başkanı’mıza aynı zamanda bir taziye ziyaretimizdi bu. Kıymetli büyüğümüz, değerli belediye başkanımız, Çankaya’da geçmiş yıllarda büyük hizmetleri olan Başkan’ımızı rahmetle anıyoruz. Daha önce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret etmiştim. İnşallah bir dahaki gelişimde de Gölbaşı’nı ziyaret ederiz” dedi.



AYASOFYA YANITI: “PROTOKOL GEREKTİRMEZ; BAŞKA ZAMAN DA GİDERİZ”

İmamoğlu, gazetecilerin, “Ayasofya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Davet gelmedi demiştiniz…” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, ‘Davetiye geldi, gelmedi’ diye soruluyor. Böyle bir husus, bizim gündemimizde açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara’dayız; kurultaydayız. Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor; ben, hafta başı Ankara’daydım. İçişleri Bakanı’mız Sayın Soylu’yla beraber Adalar’ın sorununu bir arada çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı’mız telefonla katıldı; çözüme katkı sundu. Biz, iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız. Kurultaydan dolayı da Ankara’dayım. Ne kadar güzel; Hacı Bayram Veli’ye gideceğiz, Cuma’mızı orada kılacağız. Hacı Bayram Veli, aslında İstanbul’la da bağlantısı olan bir kıymetimiz. 2. Murad’a, Fatih Sultan Mehmet’in babasına, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’yi kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir Hacı Bayram Veli. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben, böyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez; başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii’ne ben gittim. Bunu, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz.”

“İSTANBUL’UN SELATİN CAMİLERİ BİZİM GÖZETİMİMİZDE”

“İstanbul’un selatin camileri, onlarca camisi, bizim gözetimimizde, bizim hizmetimizle halkımızla buluşuyor. En gözbebeğimiz gibi bakıyoruz o kıymetli ata camilerimize, Osmanlı döneminde yapılan kıymetli eserlere. Bu yönü, işin maneviyatı, samimiyet gerektirir ve bu samimiyet, daha doğru bir mesaj ulaştırır topluma. Bu bakımdan biz, Cuma’mızı Hacı Bayram Veli’de kılacağız. Anadolu’nun her yerinde böyle kıymetlerimiz var. Allah, kabul eder inşallah. Ayasofya Camii’yle ilgili de ‘Hayırlısı olsun’ diyelim.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve İmamoğlu, Cuma namazlarını kılmak üzere Altındağ’daki Hacı Bayram Veli Camii’ne geçti. Cami avlusundaki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, yurttaşların fotoğraf çekilme isteklerini yerine getirdi.