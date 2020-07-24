İmamoğlu başkanlık yolunda uğradığı saldırıları tek tek anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk oldu. İBB’deki görevi süresince uğradığı saldırılar hakkında konuşan İmamoğlu, “O kadar aklınıza gelmeyecek saldırı biçimleri ve işi engelleme modelleriyle karşılaştım ki bazılarını anlatmaktan utanıyorum. Bu da yapılmaz yani. CHP’li bir belediye başkanı cami yapıyor diye oraya imam vermeyen bir müftü olur mu mesela yani? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlarla karşılaştım” dedi.

“PARTİLERİN BAŞINDAKİ İNSANLARIN KUTSALLAŞTIRILMASI TEHDİTTİR”

Siyasette hep ‘Unutmayın ki partimiz bir araçtır’ tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, “Partilerin başındaki insanların kutsallaştırılması büyük bir tehdittir, büyük bir tehlikedir. Partimin genel başkanını çok seviyorum ama kutsallaştırmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.

‘Şu partinin belediye başkanı bir ilçede onu yapmayalım’ gibi bir zihniyete karşı olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu zihniyeti yenmek için koşa koşa yaparım. Asla geri durmam” dedi.

“FATİH PORTAKAL’A KIRGIN MISINIZ?”

Ordu Havalimanı’nda yaşanan olaydan sonra 30 yıllık arkadaşı Fatih Portakal’ın yaptığı yayınlarla ilgili kendisine kırgın olup olmadığı hakkındaki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Ondan beni arayıp sormasını bekledim. Arkadaşım olarak değil bir gazeteci olarak arayıp sormasını bekledim. Ama sormadı. Benim hala üniversiteden arkadaşım. Bunların hiçbirinde eksilme, azalma olmaz” ifadelerine yer verdi.

‘O GENÇ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLMUŞ’

23 Haziran seçim sürecinde genç bir esnafla yaşadığı tartışma sonrası bazı yayın organlarında “İmamoğlu vatandaşa tokat attı” şeklinde haber olan İmamoğlu o tartışma hakkında şunları söyledi:

“Ben çok insani dokundum. Aslında o gence üzüldüm. Sonra elde ettiğimiz verilere göre çok da masum bir süreç olmadığını öğrendik. Hatta bir şehirde özel kalem müdürlüğü bile elde etmiş” dedi.