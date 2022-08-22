İmamoğlu: ''Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Paşabahçe Vapuru üzerinden AK Parti iktidarına büyük bir göndermede bulunarak "Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan iskelenin açılışında konuştu. İmamoğlu, "Atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru şekilde hayata geçireceklerini" söyledi.

İmamoğlu, daha sonra yaptığı bir sohbette de Paşabahçe Vapuru'na ilişkin AKP'ye göndermede bulundu.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik."