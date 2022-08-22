  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu: ''Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz''

İmamoğlu: ''Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz''

İmamoğlu: ''Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Paşabahçe Vapuru üzerinden AK Parti iktidarına büyük bir göndermede bulunarak "Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan iskelenin açılışında konuştu. İmamoğlu, "Atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru şekilde hayata geçireceklerini" söyledi.

İmamoğlu, daha sonra yaptığı bir sohbette de Paşabahçe Vapuru'na ilişkin AKP'ye göndermede bulundu.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik."

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: ''Dikkat tuzak var!''
6'lı masadan 8 maddelik açıklama!
Canlı yayında Bakan Soylu'ya şok suçlama: ''AK Partili eski bakanın ofisini dinletti''
Kenan Doğulu'nun ''pantolonu'' sosyal medyayı salladı: ''Çakkıdı çakkıdı gariiii''
Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak
Beşiktaş kendi evinde ''4'' köşe!
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi canlı yayında verdi