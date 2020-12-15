İmamoğlu: ''Belediyenin kasasında para yoktu!''

Göreve geldiklerinde birkaç gün içerisinde maaşların ödenmesi gerektiğini ve kasada para olmadığını söyleyen İmamoğlu, 23 Haziran'dan sonra İBB'de yaşananları anlattı:

Biz 23 Haziran’da seçildiğimizde geldikten sonra ilk birkaç gün içinde maaşları ödememiz gerekiyordu” diyen Ekrem İmamoğlu şunları aktardı: “Koca İBB’nin kasasında para yoktu. Bu tür acil durumlarda kredibileteler oluyor. Bir bankada 700 milyon liralık kredi kullanım hakkı olan İBB’nin 1 milyonunu bile o kamu bankası kullandırtmadı. Kamu bankaları bu hesapları kapalı tuttular. Bize vermediler. Kamu bankalarından finanse edebileceğimiz limitler bize kapalı vermiyorlar.

Hatta bizim gibi CHP belediyelerinin hiç birine bu imkanı sağlamıyorlar. Eğer yorum yapılacaksa böyle bir gerçek üzerinden yorum yapılmalı. Bende isterdim gidip Vakıfbank’tan bu projeler için borçlanmayı. Vakıfbank bize böyle bir finansman yapabilir mi o da başka bir şey için ama olmadı.

Bir kamu bankasında bizim proje paramız olan 600 milyon liramız haciz para ettiler. Davası hâlâ sürüyor. İlişki kurmaktan uzak kamu kurum ve kuruluşları olduğu sürece biz mecburen geçmiş dönemden kalan yarım projeleri bitirmek zorunluluğumuz var. Bizim itibarımız yüksek ihtiyacımız ne varsa bulacağız.

HATLAR DURMUŞ VAZİYETTE

Toplu ulaşımın merkezinde raylı sistemler var. Bu konuda yılardır çalışma yapılıyor fakat istenilen hızda değil. 2019 seçimlerinden sonra gördük ki ne yazık ki teslim aldığımız metro hatları durmuş vaziyette. Her yere metro diye 2017’de tanıtımı yapılan birçok metro hattı inşaatı çalışmıyor.

ŞANTİYELERE "DURUN" DENMİŞ

Mevlüt Uysal tarafından şantiyelere durun talimatı verilmişti. Bütçeleri olmadığı için. Biz 2019’da teslim aldığımızda durmuş hatlar vardı. Bunun tamamını harekete geçirdik. Göreve geldiğimizde ihale edilmiş 6 proje 7 hat vardı. 29 Aralık 2017’de bir yazıyla durdurulmuş. Bu hatların toplam uzunluğu 78.2 kilometre idi. Bunun da dışında 2017’nin öncesinde ihale edilen ancak yine ödenek yetersizliğinden yarım kalmış veya başlamamış yaklaşık 103 kilometrelik metro hattı vardı.

PROJESİZ İHALE YAPILMIŞ

Esas olan finansal sorun. Büyükşehir Belediyesinde şöyle bir talihsiz dönem oluşturdular. İhalesi yapılan bu işlerin büyük bir kısmının tam maliyetini karşılayacak finansman modeli oluşturulmadan ihalesi yapıldı.

Yani siz eğer böyle külfetli bir projeyi kendi öz sermayenizden döndüremiyorsanız ki böyle bir şansınız yok büyükşehir belediyesinin bunun bir finansman modeline zorlamaya mecbursunuz. Ne yazık ki ucu açık bir şekilde yola çıkıldı. İhalesi yapılmış Mahmutbey – Esenyurt hattının projesi bile yok aslında. Uygulama projesi hazır değil ama ihalesi yapılmış. Hiç de başlanmamış zaten.

"YURT DIŞI KAYNAKLA DEVAM EDİYORUZ"

Bütün bunların reklamı yapıldı ama finansman modeli olgunlaşmadığı için de durmasına neden oldu. Bu durma pozisyonunu biz harekete geçirdik. Bir yandan da finansman arayışına geçtik. Tam o noktada 2019 yılında biz bazı hatlarımızla ilgili yurtdışı finansmanı için imzalarımızı attık. Hem Almanya kaynaklı hem de Fransa kaynaklı. Bunun dışında da aldığımız krediler oldu.

"HATLAR ZAMANINDA YAPILMADI"

İBB’nin metro hatlarının zamanında yapılmadığına değinen Ekrem İmamoğlu “Her şey zamanında olsaydı ne olurdu. Bunun maliyeti bize yansıdı. Ve İstanbullulara. Şantiyelerin durması ardından başlatması artısı ve eksisiyle maliyeti bizim detaylı hesaplamalarımıza göre 10.9 milyar lira.

Göreve geldiğimizde 12 tane metro projesi vardı. Bunlardan sadece 2 tanesi işliyordu. 10’u durmuştu. Yüzde 0,1’den tutun da yüzde 60 kadar bu hatlar durmuştu. Bu projelerin birini bakanlık devraldı. Başakşehir-Kayaşehir hattı. Geriye 11 tane proje kaldı. Bu projelerin bazıları euro bazıları da TL bazında idi” dedi.

"BORÇLANMA İZNİ VERİLMEDİ"

Ekonomide hayal kurmanın zor olduğunu aktaran Ekrem İmamoğlu “Ayağınızı yorganınıza göre uzatmak zorundasınız. Şöyle bir talihsizlik yaşıyoruz. 2019’da 2020 bütçesi için öngörülen 4.3 milyarlık borçlanma rakamı vardı. Bunu ben öngörmedim ortak meclis öngördü.

Oy birliğiyle bu bütçe onaylandı. Bunun yarısından fazlası daha önceki yılların borçlanmasıydı. Sadece kendi cari işlemlerimiz için değildi yani. Buna rağmen bize bu 4.3 milyar liralık borçlanmayı vermediler. Meclisin onayladığı borçlanmayı. Bunu Ak Parti ve MHP grup başkan vekilleri anlamak istemedi. İşi siyasi boyuta taşıdılar

Yılda ortalama 20 kilometre raylı sistem hedefimiz var. Bunu sıfır yeni ihaleyle yapmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında yeni planladığımız projelerimiz de var. Bunları da ihale edip hayata geçirdiğimiz zaman ciddi bir ağa ulaşacağız.

Toplu taşımada raylı sistemin oranı yaklaşık yüzde 18 seviyesinde. Gelişmiş ülkelere bakıldığında bunlar yüzde 40’ın üzerinde. Sadece elimizdeki metroları bitirdiğimizde yüzde 35 seviyesine ulaşabiliyoruz. Raylı sistemleri durdurmak hem finansal hem de ekonomik bir kayıp" ifadelerini kullandı.