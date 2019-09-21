İmamoğlu, Belgrad Ormanı'nda çöp topladı

Belgrad Ormanı'nda konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hem ulusal hem uluslararası kuruluşların İstanbul Gönüllüleri ile yaptığı çalışmasına eşlik etmek istedim. 16 milyon insandan bahsediyoruz. İstanbul gibi büyük bir metropol bütün Türkiye'ye ışık tutar. Eldivenimizi taktık, çöp poşetimizi aldık. Yere atılan çöpleri toplayacağız. Yere çöp atmamak özellikle plastik, izmarit, içecek kutuları başta olmak üzere, mesela arabada giderken camdan atılanlar en çok canımı sıkan görüntülerden. Bizim sahil aksında, pazar günü pikniğe gelen insanların bıraktıklarını benim çalışma arkadaşlarım ancak üç günde temizleyebiliyorlar. O güzel alanlar herkesin. Kirletmeyelim, kirletenleri de uyaralım. İstanbullular kendilerini çocuklarına emanet etsinler. Çocuklar ne diyorsa onu yapsınlar yeter"

İmamoğlu açıklamanın ardından Belgrad Ormanı'nda yere atılan çöpleri toplamaya başladı.

