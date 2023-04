İmamoğlu: ''Bir kişinin keyfi doğrultusunda değil, ihtiyaçlar doğrultusunda karar alıyoruz''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım sektörü oda ve esnaf temsilcileri ile yaptığı iftarda "Bir kişinin keyfi doğrultusunda değil, ihtiyaçlar doğrultusunda karar alıyoruz" dedi.

İBB, kentteki ulaşım sektöründe faaliyet gösteren oda ve esnaf temsilcileri ile iftar programı düzenledi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da iftara katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

Her yıl beklediğimiz ramazan ayı, bu toplumun köklerinde derin bir yeri olan dayanışmayı, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı çok güçlü bir şekilde hissettiğimiz bir zaman dilimi, ibadet ayı, birbirini hissetme ayı. Aynı zamanda arınma ayı. Birbirini insan olduğu için ve yaratandan ötürü seven insanları olduğumuz için manevi bir ay ve gereğini yapmakla umut ederiz ki hepimiz başarılı oluruz. Bugünler dayanışmaya, birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. Mübarek ramazan ayının yaralarımızı sarmaya, birliğimizi güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum. İstanbul şehri, İslam aleminin gözbebeği. Belki de en büyük şehri ama bir yönüyle var ki, tarih içerisinde İstanbul şehri, dünyanın başkenti diye tariflenen en önemli kenti. Bu kadim kente İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek gibi bence çok manevi tarafı olan önemli bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirirken tıpkı bugün olduğu gibi tüm paydaşlarımızla bir araya gelmeye, onlarla konuşup, fikirlerini alıp, istek ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeye, ortak akılla çalışmaya göreve başladığımız ilk andan itibaren azami dikkat gösteriyor ve bu demokratik ortamı yaratma hususunda gelmiş geçmiş en demokratik yönetim olduğumuzu iddia ediyoruz.

"HEP BİRLİKTE KONUŞARAK DEMOKRASİNİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Bir kişinin isteği, keyfi doğrultusunda değil, tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda karar alıyoruz. Öncelikle 16 milyon insanımız, elbette ki devletimizin kurumları, kurallarıyla beraber yönetilen devletimiz kurumları, elbette ki o işin temsilcisi olan odalar, meslek odaları hep birlikte konuşuyor, düşünüyor ve demokrasinin gereğini yerine getiriyoruz. Demokrasi, yerelden başlar. Çok yakında umut ediyoruz ki ve buna yürekten inanıyoruz ve de kararlı olduğumuzu ilan ediyoruz ki, bu demokratik, katılımcı, şeffaf yaklaşım, saygıdeğer 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde tüm Türkiye’de, her konuda hâkim olacak. O zaman göreceksiniz, bu ülkede her şey çok daha güzel, huzurlu ve doğru kararların verildiği, her kesimi mutlu eden ve işlevselliği yüksek kararların alındığı ahlâklı, erdemli, adaletli bir dönemi ülkemizde var edeceğiz.

"ÇOK DAHA İYİLERİNİ YAPACAĞIZ"

İstanbul gibi 16 milyon nüfusa sahip, iki kıtaya yayılmış, dinamik bir metropolde ulaşım, en önemli konular arasında yer alıyor. İstanbul’un ulaşım sorunlarını çözmek için birbirinden değerli adımları, yenilikleri 4 yıldır attığımızı buradan iddiayla söyleyebilirim. Bu adımları siz değerli paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda hep birlikte planlıyoruz. Kesinlikle gösterdiğiniz katılım ve verdiğiniz destek, katkılar için bütün odalara, saygıdeğer başkan ve yöneticilerine ve bütün meslek sahibi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Çok daha iyilerini yapacağız. Bu konuda özellikle şehrimizde bulunan ulaşım sektörünün farklı disiplinlerinde aldığımız her kararda minibüslerde, özel halk otobüslerinde, taksilerde, servislerde aldığımız her karar, mutlaka verimlilik üzerine, sürdürülebilirlik üzerine ve şehrin huzuru ve güvenli bir ulaşım düzeni içerisinde hayatını sürdürme düzeni şeklinde alınmış kararlardır. Bütün bu kararları dönem dönem saygıdeğer 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aktarmışımdır. Elbette tespit ettiğimiz bazı eksiklikler var ve özellikle merkezi idare tarafından düzenlenmesi lüzumlu, anlamlı ve hem esnafın işini kolaylaştırıcı hem de bizim gibi belediyelerin, kurumların hangi partiye ait olduğunun hiçbir önemi yok; bütün şehirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağı düzenlemelerin çalışıldığını ve bunu en yakın zamanda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını biliyorum.

"TAŞIMACILIK YAPAN ESNAFA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu bakımdan ben bütün çalışma arkadaşlarıma ve desteği olan bütün taşımacılık sektöründeki esnaf dostlarıma, ailelerine, sevgili başkanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hep birlikte bu mübarek ramazan ayına uygun bir şekilde günlerimizi geçirmemizi, tüm dualarımızın kabul olmasını, daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte kavuşmamızı yüce Allah’tan diliyorum. Şimdiden yarın icra edeceğimiz Kadir gecemizin mübarek olmasını ve önümüzdeki hafta buluşacak olduğumuz Ramazan Bayramı’nın halkımıza, milletimize ve bütün İslam alemine, bütün insanlığa bereket, bolluk getirmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”